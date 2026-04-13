衝撃のパフォーマンスだった。オリエンタルラジオの藤森慎吾が4月11日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE 2号店』」にMCとして生出演。フリーアナウンサーが見せた特技を大絶賛した。

【映像】女性アナ、驚きの“360度開脚”

この日は、フリーアナウンサーの長久梨那が進行役として初登場。藤森は「新しい方。よろしくお願いします」と頭を下げた。続けて、「どちらさまですか？大変失礼なんですが…」と発言。長久アナが「とんでもございません」と軽く自己紹介をした後、「ボートレース歴15年です」と告げると、ボートレース解説の黒須田守も「僕、よく一緒に仕事させてもらってます」と説明した。

これには藤森も「大抜擢だ」「黒須田さんとよくお仕事してるくらい精通してる。それはもう…」などと納得。「じゃあボートはお仕事としても好きだし？」と確認しつつ、「ほかに何か特技とか趣味は？」と聞いた。これを受け、長久が「特技は360度開脚です」とアピールすると、藤森は「普通はこう、横にペタッとやるやつですよね？」と両手で再現。「360度ってどういうこと？ できるんですか？」と興味を示した。

その後、長久がカメラの前で実演。180度開いた脚を、そのまま後ろに回すと、一同が「うえぇぇぇ！」「すごい！」などと仰天する中、藤森も「なんか、すごくいい」と感心した。さらに、「落ち着いてらっしゃるし。いいですよ」と雰囲気についても高評価。「特技も、またいいじゃない。ああいうことよ、特技っていうのは」と強調すると、ファンからも「どうなってんだ？」「え！？」「これはすごい」などと多くの投稿が寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

