サバンナ八木真澄（51）が12日、TBS系系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時25分）に講師役で出演。お金を貯めるには銀行口座を3つ持てと忠告した。

生徒役の男性アイドルグループ・ACEesメンバーの那須雄登が「今からお金を貯めたい。具体的にどうやっったらいいですか」と質問された。八木は「みなさん、口座って何個に分けてますか？陣内さん、いくつですか」と逆に問い返した。

吉本興業の1学年先輩の陣内智則は「僕は3つぐらいですね」と答えた。八木は「素晴らしいです。それ、素晴らしいです」と激賞した。八木は「これね、3つにしてほしい、口座は。これができたら、お金が永遠に増え続けます」と語った。八木は「1個は給与口座ですね。2つめは『ダム』なんですよ。第3口座は投資用で、入れたら永久に出しません」と簡潔に説明した。

＜1＞は毎月の給料が振り込まれる生活費で毎月の食費、光熱費など必要最低限の生活費を入れておく＜2＞は生活費以外の残額を保管しておいて税金、年金の支払いや突発的な医療費などに対応するダム的な役割＜3＞はダムに必要額を超えた場合に資産運用にまわす投資目的のお金。八木は「＜3＞は雪だるま式にどんどん増える。入れたら手をつけない。ポイントは＜2＞のダムで調整するけど、＜1＞は毎月ゼロになってもOK」と3つの口座の使い分けについて詳細に説明した。