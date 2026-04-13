『風、薫る』Aぇ! group・佐野晶哉、謎の青年“シマケン”役で登場 ネット歓喜「爽やかすぎる」「恋に落ちるのかな」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第11回）が13日に放送され、Aぇ! groupの佐野晶哉がシマケンこと島田健次郎役で出演。登場シーンに対して、ネット上には「朝から爽やかすぎる」「りんと恋に落ちるのかな」といった反響が寄せられた。
【写真】片岡鶴太郎が勝海舟役で登場
吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは「あいにくすぐには見つからなくてね」と言われ「とりあえず、うちの店で働いてみたらどうですか？」と提案される。こうしてりんは、舶来品などを手広く扱う瑞穂屋で働くことになる。
一方、栃木では亀吉（三浦貴大）がりんと環を探し回っていた。母・美津（水野美紀）と妹・安（早坂美海）は亀吉が突然訪ねてきても知らないふりをして、必死にりんと環の行き先を隠し続ける。
そんな中、早速働き始めたりんが店にいると、店員の文（内田慈）と手代の喜介（小倉史也）が用事で外へ出てしまう。すると店に外国人客が訪ねてきて、りんは外国語で声をかけられる。言葉が理解できないりんが対応に困っていると、外国人客の背後から「Excusez moi」とフランス語で優しく呼びかける声が聞こえる。りんが店の入り口に目をやると、そよ風と共に1人の青年が入ってくるのだった…。
シマケンこと島田健二郎役の佐野が登場すると、ネット上には「朝から爽やかすぎる」「少女漫画みたい」「登場の仕方かっこよすぎる」「風貌も登場の仕方もズルい」「りんと恋に落ちるのかな」「シマケンのおかげで最高の月曜朝です」などの声が集まっていた。
【写真】片岡鶴太郎が勝海舟役で登場
吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは「あいにくすぐには見つからなくてね」と言われ「とりあえず、うちの店で働いてみたらどうですか？」と提案される。こうしてりんは、舶来品などを手広く扱う瑞穂屋で働くことになる。
そんな中、早速働き始めたりんが店にいると、店員の文（内田慈）と手代の喜介（小倉史也）が用事で外へ出てしまう。すると店に外国人客が訪ねてきて、りんは外国語で声をかけられる。言葉が理解できないりんが対応に困っていると、外国人客の背後から「Excusez moi」とフランス語で優しく呼びかける声が聞こえる。りんが店の入り口に目をやると、そよ風と共に1人の青年が入ってくるのだった…。
シマケンこと島田健二郎役の佐野が登場すると、ネット上には「朝から爽やかすぎる」「少女漫画みたい」「登場の仕方かっこよすぎる」「風貌も登場の仕方もズルい」「りんと恋に落ちるのかな」「シマケンのおかげで最高の月曜朝です」などの声が集まっていた。