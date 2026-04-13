◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

今年の皐月賞は有力馬がひしめいてはいるが、頭一つ抜けた存在は見当たらず、混戦模様と見ていいだろう。近年は共同通信杯をステップにした組が成績を残している“王道路線”となっており、ホープフルＳからの直行組の活躍も目立つが、トライアルから挑む馬も侮ってはいけない。昨年の覇者ミュージアムマイルが、前走の報知杯弥生賞ディープインパクト記念（４着）から栄冠をつかんだように、本番と同じコースを経験しているアドバンテージは無視できない。

そこで注目しているのは、報知杯弥生賞ディープインパクト記念２着からＧ１初挑戦となるライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）だ。前走はスタート直後に挟まれる不利を受けながら、中団５番手の位置を取り、最後はゴール前まで先頭争いを繰り広げた走りは地力を示すのに十分だった。

昨年９月の新馬戦も中山コース（芝１８００メートル）で、ドスローの展開からヨーイドンの切れ味勝負で上がり最速３３秒１の切れ味を発揮したのは出色の内容だった。コース適性の高さはもちろんのこと、前哨戦を叩いた上積みを加味すれば、大駆けがあってもいいだろう。

（坂本 達洋）