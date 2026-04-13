上田綺世がリーグ戦23ゴール目を記録

オランダ1部フェイエノールトは4月12日に行われたエールディビジ第30節でNECナイメヘンと対戦し、1-1で引き分けた。

日本代表FW上田綺世はスタメン出場すると、前半18分に今季のリーグ戦23ゴール目を決めた。SNS上では「これが日本のエースだ！」「決定力さすが」といったコメントが寄せられている。

上田がゴールネットを揺らしたのは、0-0で迎えた前半18分だった。FWアニス・ハジ ムーサが右サイドからのコーナーキックからゴール前に浮き球を入れると、上田は打点の高いジャンプからヘディングシュートをゴール左上に決めて見せた。リーグ戦23点目のヘディングとなり、2位のMFイスマエル・サイバリ（PSV）とFWトロイ・パロット（AZ）の15点を大きく引き離して、得点ランクトップとなっている。

上田はその後もチャンスに絡み、後半にはDFフィリップ・サンドラーに倒されてDOGSOになるかと思われた場面もあったが、イエローカードのみで済まされた。その後、後半43分に上田は交代したが、フェイエノールトは後半ATに失点を喫して1-1に持ち込まれた。

勝利につながらなかったが、ゴールを挙げた上田にはSNS上で「決定力さすが」「見事なヘディングのゴール」「エア上田」「ロナウドかよってくらいに飛んでるな」「日本人FWが欧州でこの得点数は普通にすごい」「もう“得意”ってレベル超えて武器そのもの」「ヘディングはもう異次元」「ワールドクラス」「得点王一直線だな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）