富士急ハイランドにある「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」では期間限定の「デイダラ 誕生祭」を開催。

スタンプを集めるとグッズがもらえるイベントや期間限定メニューが登場し、5月5日の「デイダラ」の誕生日をお祝いします☆

富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」デイダラ 誕生祭

期間：2026年4月25日(土)〜5月31日(日)

富士急ハイランドの「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」にて、5月5日に誕生日を迎える「デイダラ」を祝うイベントを開催。

期間中、「デイダラ誕生祭」としてスタンプラリーや限定メニューが登場します！

「富士 木ノ葉隠れの里」が 「デイダラ誕生祭」で盛り上がるシーズンです☆

デイダラ誕生祭周遊スタンプラリー

設置場所：

1）富士 木ノ葉隠れの里内

2）富士急行線「河口湖駅」構外

3）富士急行線「下吉田駅」構外

4）ハイランドリゾート ホテル＆スパ「ロビー」

引き換え場所：富士 木ノ葉隠れの里 お土産処

参加費：無料

参加方法：各設置場所に台紙を設置

ノベルティ：デイダラ誕生祭オリジナルホログラムステッカー ※数量限定、なくなり次第終了

「デイダラ誕生祭」の期間中、「富士 木ノ葉隠れの里」と周辺を巡る「デイダラ誕生祭周遊スタンプラリー」を開催。

「富士 木ノ葉隠れの里」をはじめ富士急行線の「河口湖駅」「下吉田駅」や、ハイランドリゾート ホテル＆スパを巡って、スタンプを集めるイベントです！

4つのスタンプ全てを集めると、オリジナルノベルティ「デイダラオリジナルホログラムステッカー」がプレゼントされます☆

限定メニュー

「デイダラ誕生祭」の期間中、里内の「ラーメン一楽」とハイランドリゾート ホテル＆スパ内レストラン「マカロニクラブ」では、期間限定メニューを提供。

また、対象店舗の利用でオリジナルノベルティがもらえるキャンペーンも実施されます。

ラーメン一楽「“暁”ブラックラーメン」

価格：1,500円

「富士 木ノ葉隠れの里」内の「ラーメン一楽」では、「デイダラ」の所属する“暁”をイメージしたメニューを用意。

“暁”をイメージし、麺が真っ黒になった「“暁”ブラックラーメン」が、期間限定で提供されます！

ハイランドリゾート ホテル＆スパ「マカロニクラブ」“暁”イカ墨紅炎ピザ/デイダラの起爆粘土カクテル

価格：

“暁”イカ墨紅炎ピザ・2,000円

デイダラの起爆粘土カクテル・900円

ハイランドリゾート ホテル＆スパ「マカロニクラブ」でも、イベント限定メニューを販売。

“暁”をイメージした「“暁”イカ墨紅炎ピザ」や「デイダラ」の術を表現した「デイダラの起爆粘土カクテル」が登場します☆

オリジナルステッカープレゼント

対象店舗：ラーメン一楽、お土産処、ハイランドリゾート ホテル＆スパ (マカロニクラブ)

※2,000円以上の合算レシートをスタッフに提示

期間中、対象店舗で2,000円以上(合算可)利用すると、オリジナルステッカーをプレゼント。

スマホにも入るサイズのオリジナルノベルティです！

5月5日にある「デイダラ」の誕生日を祝うイベントを「富士 木ノ葉隠れの里」で開催。

富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」の「デイダラ 誕生祭」は、2026年4月25日〜5月31日まで開催です☆

ⓒ岸本斉史 スコット／集英社･テレビ東京･ぴえろ

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