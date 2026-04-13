タイで、ある男性がバブルティーを飲み続け、わずか3カ月で体重を30キログラムも増やし兵役を免除されたことが明らかになり、インターネット上で大きな論争を呼んでいる。

9日（現地時間）、バンコクポストなど現地メディアによると、今月3日、タイ・チャチューンサオ県ムアン地区の徴兵検査所で、ある男性が体格指数（BMI）超過により兵役免除の判定を受けた映像が公開された。

この男性は、徴兵検査官が短期間で体重が急増した理由を尋ねると、「3カ月の間、毎日バブルティーを2杯ずつ欠かさず飲み続けた」と答えた。この過程で男性は約30キログラム増量した。

結果的にBMI35を超え、「肥満」を理由に兵役不適格の判定を受けた。タイの軍法によると、BMI35以上は服務不適格の体格に分類される。

さらに論争を呼んだのは、免除判定直後の男性の態度だった。徴兵検査官が「再び体重を減らす計画はあるか」と尋ねると、男性は待っていたかのように「今日の夕方からすぐにダイエットを始める」と答え、現場の人々を呆れさせた。

この映像が拡散すると、現地のネットユーザーらは「2年間の兵役を避けるために一生糖尿病になるかもしれない」「国家防衛の義務をあまりにも軽く見ている」と批判の声を強めた。一部では「兵役回避のために無理に体を壊す行為自体が危険だ」とし、「免除判定後も食欲の増加や健康上の問題に苦しむケースが多い」との警告も相次いだ。