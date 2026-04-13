様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「おぱんちゅうさぎ」のユーモア溢れるデザインが魅力の保冷機能付きバッグ＆ケースが登場。

お弁当の持ち運び、毎日のお買い物など、様々なライフスタイルに合わせて活用できる実用的な保冷グッズがラインナップされています☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」保冷機能付きバッグ＆ケース

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、「おぱんちゅうさぎ」をデザインした保冷バッグとペットボトルケース全5種が登場。

日常のお出かけや食品のお買い物など、多様なシーンに合わせて活用できる実用的なグッズばかりです。

気温が上昇する季節に向けて、お弁当や飲料、生鮮食品の持ち運びの際、保冷機能の需要が高まります。

今回発売されるシリーズは、お弁当箱の持ち運びにぴったりのサイズから、週末のまとめ買いに重宝するレジかご対応サイズまで、用途に合わせて選べる豊富なラインナップで展開。

すべてのバッグの内側は保冷仕様になっています。

デザインは、ピンクとブルーを基調とした鮮やかな配色で、「おぱんちゅうさぎ」の様々な表情とともに、花やドーナツ、虹などのモチーフを散りばめた総柄デザインです☆

APPB11 ペットボトルケース 「おぱんちゅうさぎ」

価格：1,408円（税込）

サイズ：φ84×155mm

POS：4973307742163

持ち運びに便利なベルト付きのペットボトルケース。

ボトルの水滴がカバンの中を濡らすのを防ぎます。

APCTW11 保冷ポーチ付きトートバッグ 「おぱんちゅうさぎ」

価格：1,980円（税込）

サイズ：310×115×215mm

POS：4973307742170

保冷ポーチが付属したコンパクトなトートバッグ。

お弁当の持ち運びはもちろん、ポーチを取り外して通常のミニトートとしても使用できます。

APCR11 巾着付き保冷レジかごバッグ 「おぱんちゅうさぎ」

価格：2,750円（税込）

サイズ：410×255×250mm

POS：4973307742187

スーパーなどでのお買い物に便利な、レジかごサイズの保冷バッグ。

上部が巾着仕様になっており、中身の飛び出しを防ぐことができます。

APCL11 保冷ランチトートバッグ 「おぱんちゅうさぎ」

価格：1,980円（税込）

サイズ：360×120×220mm

POS：4973307742194

お弁当箱と水筒を一緒に収納しやすい、マチ付きの保冷ランチトートバッグ。

外側には小物の収納に便利なオープンポケットがあしらわれています。

APCT12 保冷トートバッグ（大） 「おぱんちゅうさぎ」

価格：2,750円（税込）

サイズ：450×160×340mm

POS：4973307742200

大容量で、週末のまとめ買いやレジャーにぴったりの保冷トートバッグ。

肩掛けしやすい長めの持ち手で、重い荷物の持ち運びも便利です。

「おぱんちゅうさぎ」のユーモア溢れるデザインが魅力的な、お弁当の持ち運び、毎日のお買い物など、様々なライフスタイルに合わせて活用できる実用的な保冷グッズ。

スケーターの「おぱんちゅうさぎ」デザイン、保冷機能付きバッグとケースは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

© KAWAISOUNI!

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユーモア溢れるデザインが魅力！スケーター「おぱんちゅうさぎ」保冷機能付きバッグ＆ケース appeared first on Dtimes.