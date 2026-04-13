鳥羽周作シェフ「良く仕上げてもらいました」 トヨタ『ランクル70』の“カスタム”にSNS反響「カッコ良すぎるって」
レストラン「sio」グループなどを手掛ける鳥羽周作シェフが、13日までに自身のXを更新。自身の“愛車”と思われる車を公開した。
【写真】武骨でかっこいい！『ランドクルーザー70』内外装全部見せ
鳥羽シェフは「良く仕上げてもらいました」というコメント共に、2023年に再再販されたトヨタ『ランドクルーザー70』の写真を公開。ボディのサイドにデカールを貼り、ホイールを替えるなど、こだわりのカスタムが施されている。
この投稿に「おおお！すばらしい！」「カッコ良すぎるって」「サイドデカールかっこいいです」などのコメントが寄せられた。また、「シンプルでいいっすね。サイドオーニングつけたいっすね」という投稿には「確かにす」と共感するなど、フォロワーと意見を交換していた。
『ランドクルーザー70』は、1984年に発売が開始されると、武骨で角ばったボディと頑丈なエンジンが日本のみならず世界中で愛され、人気モデルに。2004年に一度日本での販売を終了するも、復活を望む声が多く、誕生30周年となる14年に異例となる期間限定で再発売が決定。そこから9年の時を経た23年、『ランドクルーザー』の伝統を“継承”したモデルと位置付けられ、さらにアップデートして日本に再導入された。
【写真】武骨でかっこいい！『ランドクルーザー70』内外装全部見せ
鳥羽シェフは「良く仕上げてもらいました」というコメント共に、2023年に再再販されたトヨタ『ランドクルーザー70』の写真を公開。ボディのサイドにデカールを貼り、ホイールを替えるなど、こだわりのカスタムが施されている。
この投稿に「おおお！すばらしい！」「カッコ良すぎるって」「サイドデカールかっこいいです」などのコメントが寄せられた。また、「シンプルでいいっすね。サイドオーニングつけたいっすね」という投稿には「確かにす」と共感するなど、フォロワーと意見を交換していた。