「どちらさま？ 誰かに似ているようですけれど」

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作家の村井理子さんが、認知症になった義理の母の視点で実際に起きた出来事を綴った『全員悪人』（CEメディアハウス）。昨年12月に文庫版が刊行された本作には、支えてくれるヘルパーさんやケアマネさん、家族までもを“見知らぬ悪人”として敵視してしまう認知症当事者のリアルな内面世界が映し出されている。

ここでは、変化していく義母を近くで見守り続けた村井さんに、当事者や家族が経験する混乱や、周囲の人々を“悪人”と思い込んでしまう理由、夫の両親を介護する際にどう心の整理をつけたのかなどを詳しく伺った。（全2回の1回目）



村井理子さん

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傍から見ると驚くことばかりで。お義母さんを主語にしたら面白いかなって

――『全員悪人』は認知症当事者の混乱や不安がリアルに伝わってくる作品でした。どうして実体験を義理のお母様の視点から描くことにしたのでしょうか。

村井理子さん（以下、村井） 理由は色々あったと思うんですけど、『全員悪人』の前に出した『兄の終い』は、私の視点で体験したことを時系列に並べていくスタイルだったので、ちょっと違うことをやってみたのが1つですね。

書かれていることは誇張なくすべてほんとに起きたことです。間近で見ていると本当に不思議でしょうがなくて、なんでそんな解釈になるんだろうって。たとえば隣の家宛てのハガキが間違って届いただけで激怒してる。全然理解できないじゃないですか。

でもゆっくり話を聞いていくと、こういうふうに勘違いしてこうなってるんだなってわかるんですよ。めちゃくちゃ怖い。傍から見ると驚くことばかりで。お義母さんを主語にしたら面白いかなって。

――本書の単行本発売（2021年4月）と同時期に、同じように認知症当事者の視点で描かれた映画『ファーザー』も公開（2021年5月）されてましたね。

村井 ありましたね。本当に偶然だったんですけど、『ファーザー』も途中まで何が起きているのかわからず進んでいくじゃないですか。『全員悪人』もそうなったらいいなと思って書いてましたね。

この本で書いたのは義理の母の発症後間もない頃で、まだ普通に生活ができていました。完全に自立した状態なんだけど、決定的に何かおかしい。そのコントラストが強くて。認知症って突然始まるわけじゃなくて、長い時間かけて少しずつおかしくなってくるんですね。その過程だったからこそ、義理の母がどんなことを考えているのかがわかりやすかったんだと思います。

ある日突然「あ、これはダメだ」ってなる

――完全に進行していないからこその混乱があるんですね。

村井 個人差はあると思うんですけど、義理の母の場合は助走がすごく長くて。6年ぐらいかけて徐々に進行したんです。本人も自分の変化に気づいてて、それが怒りとして表に出るんですよ。「私はおかしくない、認知症じゃない」ってすごい言う。

完全に認知症なんだけど「違う」って否定するから、家族も信じちゃうんです。「認知症であるわけがない」と思ってるから。私みたいに義理の家族が相手ならすぐ白黒ついちゃうんだけど、実の家族の場合、戸惑いが強くて大変ですよね。

それで、ある日突然「あ、これはダメだ」ってなる。義理の母の場合は寝ている義父をリモコンで叩いてしまった時が決定的でした。

――本の中にも書かれているエピソードですが、とても恐ろしかったです。

村井 もうすっごいびっくりしました。額が腫れちゃって真っ赤になってて。夜中に突然叩かれたっていうのは義父の証言なんですけど、にわかに信じられない。浮気を疑っていたみたいなんですよ。夜中に布団をぶわーってめくられることも何回かあったそうで、「女の人が中にいる」って。義父は衝撃だったでしょうね。

ケアマネさんに報告したら「地域包括支援センターに報告します」って言われて、市の担当者が様子を見に来たりしましたよ。認知症専門病院でも「入院したほうがいい」と勧められたけど、かなりしっかり投薬するから「元のお母さんは戻ってこないと思ってください」と言われて、さすがに夫も「困る」って。

それでその後も家にいたんですけど、お義父さんは気が気じゃなかったでしょうね。いつ襲われるかわからないので。人を叩けそうな物は全部隠しましたよ。浮気妄想とか物取られ妄想が強かったので、周囲もかなり混乱しましたね。

――「浮気してる」「物を盗られた」と妄想して、他人に攻撃的になってしまうんですよね。信頼していたはずの人も疑ってしまうって、つらいです。

村井 怖かったですよ、すごく。私が物を盗んだって、知り合いの税理士さんに電話してしまったこともありました。やることが突拍子もないですよね。税理士さんのほうも認知症って気づいてないから戸惑っちゃって。ほかにも車を盗まれたとか、お金を盗られたとか……「生命保険の証書を盗んだだろう」って繰り返し言われましたね。

ほんと人間って悲しいかな、最後に残るのはお金なんですよね。疑われるのもショックですけど、本人が正気だったら絶対嫌がるだろうなって発言がクローズアップされてしまうのは可哀想だなと思います。

1日でも早く行動しないといけない

――『全員悪人』というタイトルも、他人を疑ってしまう当事者の心理を感じさせますよね。

村井 好意をベースに近づいて来てくれる人を悪人と思ってしまう認知症の悲しさを伝えたくて、担当編集者さんとこのタイトルを考えました。ケアマネさんやヘルパーさんなどの自分を助けてくれる介護従事者を相手に怒ってしまうことも多いけど、なぜ悪人に見えてしまうんだろうっていう疑問もあって。

義理の母はヘルパーさんのことを全員、義父の浮気相手か泥棒だと思ってた。教科書に載るぐらいそれが多かったです。サメのサプリメントがなくなったとか、私の化粧品がなくなったとか、連日言われて。あれだと介護従事者の方はほんとにキツいと思います。相手は本気ですからね。

認知症の人って結構元気があるんですよ。夜も全然眠らないですから。怒りのパワーがすごくて、お正月を一緒に過ごしているときに1回激怒されたことがあるんですけど、怖くて近づけないですよ。80近い女の人だけど、本気で怒ってるから怖いんです。キッチンの包丁とか隠しましたもん。

――悪人に見えてるんですもんね……。家族も常に戸惑いの中にあると思いますが、どう対処すればいいんでしょうか。

村井 どうしたらいいんでしょうね……。1つだけ言えるのは、一刻も早く地域包括センターに行って、病院で投薬受けるなりしましょうということ。家族が認知症になったとき、「ボケちゃった」とか言ってなんとなく放置する人が多いんですよ。でも医療の介入とか、警察の介入が必要なこともあるので、1日でも早く行動しないといけない。

私は実の子どもじゃないので、正直なところ最初はちょっとワクワク感があったんですよ。これはよくないところなんですけど、目の前で大変なことが起きてるぞって。でも、実の親だったら割り切れなかっただろうなとも思います。起きて夫のげっそり感を見ていると、傷ついているんだろうなって。もう乗り越えるのは難しいので、受け止めるしかないですよね。みんななるんだから、って。すーっと簡単に死ねることなんてなかなかないですから。

私たち「書く」っていう手段があってよかったよねって

――大変な出来事に直面しても、どこかで好奇心を持って受け止められるのはやっぱり村井さんだからこそなんじゃないかなと思います。本作にもそれがとても表れていますよね。悲壮感がないというか。

村井 どうだろう。この前、とあるコラムニストの方さんとも話したんですけど、私たち「書く」っていう手段があってよかったよねって。なんとかしてこの逆境をプラスに変えていこうっていう気持ちがあったから、線引きできたのかもしれないですね。介護なんてマイナスばかりでプラスがない。地獄ですから。

あと、私は書くことで収入を得ているので、それもモチベーションになりました。もちろん困っている人がいるから助けたいという気持ちはありますけど、義理の両親への愛情が原動力なんて気持ちは、正直ないですから。だって結婚するまで知らない人だもん。自分の時間を投資する見返りがあるかどうかは大事でした。

――義理のご両親を介護する理由に納得できたってことですね。

村井 その通りです。例えばこれがフルタイムで仕事してる女性とかに介護の負担が振りかかったら、そんな残酷な話はないですよ。お金も取られるばっかりだし、義理の両親だったらまだわかるけどっていう。

〈「息子さんは会社があるからお嫁さんのほうに、みたいな…」“嫁”として義父母の介護に挑んだ村井理子さんが語る、親の介護で「共倒れ」しない方法は？〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）