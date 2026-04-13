フォークシンガー松山千春（70）が12日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。10日の東京・多摩公演でスタートした春のコンサートツアーで起こったハプニングを明かした。

松山は10日から春のコンサートツアーを開始した。

「俺としては順調に歌って。2部が終わって、楽屋に着替えに行った時にパッとと時計を見たら9時10分。俺、ビックリしたぞ」と切り出した。

「本来コンサート自体、9時までだって言われてるのにな。1部2部終わった時点で9時10分なんだもん。あれ、お客さん拍手してるけど、アンコールやっていいんだべか？」と北海道弁で投げかけた。

その上で「とりあえず拍手に応えなきゃと。結局終わったのが9時40分前。そりゃビックリした！ 自分でも本当にビックリしました」と驚きの声を上げた。そして「失礼をこきました。まさかそんな長い時間までね、やってるとは。ちゃんと考えないといけない」「過去にもどうやらあったらしいんだけど、ここ10年こんなことないだろ？」などと語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。