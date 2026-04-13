ボーイズグループ「MONSTA X（モンスタエックス）」が、米ニュース番組に出演し、米国公演をアピールした。10日に「FOX11」朝のニュース・エンターテインメント番組「Good Day LA」に出演した。

韓国メディアのスポーツ京郷は13日「米国での3枚目アルバム『Unfold』のリリースに合わせて米国を訪れ、ライブステージや軽快なトークで好評を得た。ワールドツアーの北米日程発表により、現地ファンの期待も高まっている」と報じた。

番組中のトークで、SHOWNU（ショヌ）は「アメリカに来るたびにファンのみなさんが熱烈に歓迎してくれるので、もっと頑張りたいという気持ちが湧いてきます」と話した。KIHYUN（キヒョン）は「（昨年のKCON LAステージで）ファンと一緒に作り上げるステージがとても良かった」と語った。

今回の新アルバムで、K−POPアーティストとして唯一、米国でアルバムを3枚リリースすることになった。メンバーは「Good Day LAで、タイトル曲『heal』が披露できることは、光栄です。healは、愛は苦しいけれど、私たちは毎回愛をする。愛なしでは生きられないというメッセージを込めている」と新曲の意味を説明した。10月には北米ツアーを開催する。

28日と29日には千葉、5月3日と4日には大阪で、ワールドツアー「2026 MONSTA X WORLD TOUR『THE X：NEXUS』IN JAPAN」を開催する。