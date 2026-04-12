2026年の注目タイトルとして、配信界隈で存在感を高めているのが4月16日発売予定の『トモダチコレクション わくわく生活』だ。リリース前にもかかわらず、体験版の配信をきっかけにゲーマーたちの間で話題が広がっている。

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本作は、プレイヤーが島の管理人となり、自ら作成したMiiたちの生活を見守るシミュレーションゲーム。Miiたちは島の中で自由に暮らし、恋愛や友情、ケンカなどの人間関係を自然に築いていく。プレイヤーは食事やアイテムを与えたり、悩み相談に応じたりすることで間接的に関わるが、基本は観察が中心だ。プレイヤーが作った世界ごとに、毎回異なるドラマが生まれる点が大きな魅力となっている。

シリーズの特徴である“予測不能な日常”は本作でも健在で、さらにカスタマイズ性や人間関係への介入要素が強化されている。Miiの表現力が向上したことで、実在の人物を再現する楽しさも広がるだろう。

配信上では「ホロライブ」の宝鐘マリンや「にじさんじ」の魔界ノりりむなど、女性VTuberを中心として体験版がプレイされている。例えば宝鐘マリンは自分の他に、同事務所に所属する兎田ぺこらや大空スバルのMiiを作成してゲームを楽しんでいた。本人のこだわりによって作成されたクオリティの高いMiiに、視聴者からも反響が寄せられている。配信では、大空スバルが宝鐘マリンに恋をするというイベントが起こって思わず爆笑するなど、本作ならではの魅力を体験していた。

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『トモダチコレクション』は、誰をMiiとして登場させるかという時点で企画性が生まれ、配信者ごとの個性が強く反映される。また、Mii同士の関係性は自動的に変化していくため、配信者自身も予測できない展開が頻発し、リアクションが自然と生まれる。ユニークな見た目や突飛な行動は切り抜きやSNSとの相性も良く、二次拡散が起きやすい点も見逃せない。

こうした配信適性の高さもあって、発売後も多くのストリーマーたちにプレイされていくことだろう。特に「人気ストリーマーやVTuberたちが知り合いの配信者たちを作って生活の様子を見守る」というコンテンツはさらに増えていくはず。シリーズの進化とともに、配信文化との結びつきをさらに強める可能性を秘めた一本として、今後の動向に注目しておきたい。

（文＝小林嵩弘）