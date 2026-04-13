「なんか凄いもん見た」エルフ荒川＆ZAZY、ピンクコーデの2ショット公開「カップルコーデにしか見えなくて」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑い芸人・ZAZYさんとのツーショットを公開しました。
【写真】荒川＆ZAZYのピンクツーショット
コメントでは「わあ！ZAZYだー！！ピンクかわいい。荒川ちゃんもかわいい」「めっさギャルでさいこう」「ピンクの海の中に文字が溺れてる」「カップルコーデにしか見えなくて歯茎出た」「なんか凄いもん見た」「春の妖精荒川ちゃん」「この荒川ちゃんすごい可愛い」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】荒川＆ZAZYのピンクツーショット
「めっさギャルでさいこう」荒川さんは「春の訪れ」とつづり、写真を2枚載せています。ツインテールにピンクのファー付きブーツ姿の自身とピンクのシアーコート姿のZAZYさんが並ぶツーショットです。2枚ともそれぞれ異なるポーズを披露しています。
「日本中元気でね〜〜」同日の別投稿では「今日は幕張です 幕張を中心に幸せにする形にはなりますが、、日本中元気でね〜〜」と、芸人らとの5人ショットを公開していた荒川さん。こちらも元気が出るような投稿となっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)