「早慶上智・MARCH出身」と聞いて驚いたSTARTOタレントランキング！ 2位「菊池風磨」を抑えた1位は？
難関私大である早慶上智やMARCH。STARTOタレントの出身大学と聞いて、ギャップに驚くファンも多いかもしれません。
All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「早慶上智・MARCH出身と聞いて驚いたSTARTOタレント」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。慶應義塾大学の総合政策学部を卒業しています。グループでは、冠番組の『タイムレスマン』（フジテレビ系）や『timeleszファミリア』（日本テレビ系）が絶好調。
また2月7日に30歳の節目を記念して、自身初のソロ写真集『Latido』（集英社）を発売。4月7日からは司会を務める新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）がスタートするなど、ソロとしても活躍しています。
回答者からは「喋りは上手だが、そんなに頭が良いと思わなかったから」（30代女性／大阪府）、「おもしろい人、が先行していたので、慶應卒、と聞いたときに単純にえっ？という驚きがあった」（40代女性／神奈川県）、「キャラクター的にそんなイメージが全くないから」（40代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、Snow Manのラウールさんです。2022年に早稲田大学人間科学部eスクールに入学し、現在も在学中。
ラウールさんはアイドル活動のほか、2024年6月にパリのモデル事務所「Bananas Models」と契約してパリコレにも出演。2025年7月期のドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）では、ホスト役を演じて話題を呼ぶなど、学業と両立して多方面で活躍中です。
回答コメントでは「忙しいのに大学生の勉強までしているのかと驚いた」（60代女性／和歌山県）、「頭が良いのにダンスも歌もできて、通いながらスノーマンを活動してるのがすごい！卒業できるように頑張ってほしい！」（30代女性／千葉県）、「ダンスもできて頭もいいというところに凄さがある」（40代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「早慶上智・MARCH出身と聞いて驚いたSTARTOタレント」ランキングを紹介します！
2位：菊池風磨（timelesz・慶応義塾大学卒業）／67票
2位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。慶應義塾大学の総合政策学部を卒業しています。グループでは、冠番組の『タイムレスマン』（フジテレビ系）や『timeleszファミリア』（日本テレビ系）が絶好調。
また2月7日に30歳の節目を記念して、自身初のソロ写真集『Latido』（集英社）を発売。4月7日からは司会を務める新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（日本テレビ系）がスタートするなど、ソロとしても活躍しています。
回答者からは「喋りは上手だが、そんなに頭が良いと思わなかったから」（30代女性／大阪府）、「おもしろい人、が先行していたので、慶應卒、と聞いたときに単純にえっ？という驚きがあった」（40代女性／神奈川県）、「キャラクター的にそんなイメージが全くないから」（40代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：ラウール（Snow Man・早稲田大学在学中）／85票
1位にランクインしたのは、Snow Manのラウールさんです。2022年に早稲田大学人間科学部eスクールに入学し、現在も在学中。
ラウールさんはアイドル活動のほか、2024年6月にパリのモデル事務所「Bananas Models」と契約してパリコレにも出演。2025年7月期のドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）では、ホスト役を演じて話題を呼ぶなど、学業と両立して多方面で活躍中です。
回答コメントでは「忙しいのに大学生の勉強までしているのかと驚いた」（60代女性／和歌山県）、「頭が良いのにダンスも歌もできて、通いながらスノーマンを活動してるのがすごい！卒業できるように頑張ってほしい！」（30代女性／千葉県）、「ダンスもできて頭もいいというところに凄さがある」（40代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)