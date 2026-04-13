アディダス ジャパンは、スポーツ前後のリフレッシュをサポートする「PURECHILL（ピュアチル）」および「PURECHILL SLIDE（ピュアチル サンダル）」を4月9日から発売した。

スポーツやジムの後に、心身をリフレッシュすることが、次のパフォーマンスや試合の結果に大きな影響を与えるといわれている。「PURECHILL／PURECHILL SLIDE」は、積み重ねたトレーニングの後に、エネルギーを取り戻すためのチルタイムに着目したアイテム。



「PURECHILL」

大胆なシルエットがアフターシーンにスポーティさをプラスし、柔らかく立体的なアッパーが快適さを提供。軽量フォームが、クールダウン時の一歩一歩をやさしく支え、一日の様々な場面でリカバリーをサポートする。スポーツDNAをルーツに、毎日の動きのために開発された同モデルは、スリッポンタイプの「PURECHILL」と、サンダルタイプの「PURECHILL SLIDE」の2つのタイプで登場する。



「PURECHILL SLIDE」

キービジュアルには、陸上競技の村竹ラシッド選手とバレーボールの秋本美空選手を起用。厳しいプロアスリートの世界でグローバルに活躍する二人が、練習後に「PURECHILL」を着用してチルタイムを過ごすシーンは、試合や練習時の闘志みなぎる表情とは違う、ココロも足もリフレッシュしたやわらかな表情になっている。

商品特徴として、スポーティで汎用性の高いシルエットは、スポーツ前後の使用やカフェに行くときのちょっと履きなど、オールマイティに使える1足。合成繊維（EVA）ミッドソールがクッション性とサポート力を提供。ラバーアウトソールは、ストリートスタイルでもカジュアルスタイルでもグリップ力を発揮する。約375g（片足）、約250g（片足）の軽量さに加え、シームレスアッパーとソフトなクッショニングがワークアウト後の足を解放する。なお、重量は27.5センチ、片足を軽量（同社調べ）。

［小売価格］

PURECHILL：8250円

PURECHILL SLIDE：6600円

（すべて税込）

［発売日］4月9日（木）

アディダス ジャパン＝https://adidas-group.jp