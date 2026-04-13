山善は、コンパクト設計で下駄箱やクローゼットなどの狭小空間での湿気対策に適した「ペルチェ式除湿機」を同社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、ならびに全国のホームセンターや家電量販店などで、4月下旬から順次販売を開始する。

今回発売する「ペルチェ式除湿機」は、ペルチェ効果による冷却・結露の原理を採用したコンパクト除湿機。電流を流すと冷却と加熱が生まれるペルチェ素子の仕組みによって、湿気を含んだ空気を吸気してペルチェ素子で冷却し、水分を効率的に結露させて除湿する。結露した水分は本体下部のタンクに貯まる構造。コンプレッサーを使用しないため動作音が静かで、寝室や書斎など音が気になる空間でも使用しやすい設計とした。





幅を抑えたスリムなコンパクト設計で、下駄箱やクローゼットなどの限られたスペースにも設置が可能。気になる空間をピンポイントで湿気対策できるほか、PD36W以上の出力に対応したモバイルバッテリーにも対応し、電源の取りにくい場所でも使用できるなど、高い設置自由度を実現した。

小型ながら最大約250mL／日（室温30℃、湿度80％を維持しつづけた室温で運転したときの1日あたりの除湿量。室温・湿度条件によって異なる）の除湿能力を発揮し、梅雨時や湿度の高い季節の局所除湿に適している。また、取り外し可能な800mLタンクを搭載し、排水も簡単に行える。さらに、使用環境に応じて強・弱の2段階運転の切替ができ、効率的な除湿が可能に。設置場所を選ばないシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいホワイトとグレージュの2色展開。コンパクトさ、静音性、使いやすさを兼ね備え、さまざまな生活空間で活躍する除湿機になっている。

［小売価格］5980円前後

［発売日］4月下旬

山善＝https://www.yamazen.co.jp