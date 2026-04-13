アサヒペンとユニクロ、イオンモール鶴見緑地店のリニューアル記念でオリジナルデザインTシャツ・トートバッグを数量限定販売
アサヒペンは、ユニクロ イオンモール鶴見緑地店リニューアルオープンに合わせ同店限定のオリジナルデザインTシャツ、トートバッグの発売および店頭プロモーションに協力する。
同取り組みは、ユニクロが全国で推進する「地域の文化や生活を発信し、地域の消費者に長く愛される店舗づくり」を目的とした地域協業施策の一環とのこと。
アサヒペンは、地元の魅力を発信するユニクロ イオンモール鶴見緑地店の方針に賛同し、ロゴデザインの提供や店頭プロモーションを通じて協働する。
今回のコラボレーションアイテムは、ユニクロ イオンモール鶴見緑地店でしか手に入らない限定商品として展開されるので、近くに立ち寄りの際には是非足を運んでほしいという。
［小売価格］
アサヒペンTシャツ 2種：各1990円
アサヒペントートバック大：2490円
アサヒペントートバック小：1990円
（すべて税込）
［発売日］4月17日（金）
アサヒペン＝https://www.asahipen.jp
ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja