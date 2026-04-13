「靴下屋」「Tabio」「TabioMEN」などの靴下専門店を運営・展開するタビオは、イギリスを拠点に活動する世界的なニット作家・テキスタイルアーティスト、ドナ・ウィルソン（Donna Wilson）氏との初のコラボレーションソックスを、4月17日から公式オンラインストアおよび国内の対象店舗で発売する。今回のコラボレーションでは、ドナ・ウィルソンの代表的なキャラクターや、彼女の独創的なセーターの柄を、Tabioならではの繊細な編み立て技術で再現した。日常の足元をアートに変える、特別なラインアップを届ける。



「ドナウィルソンコラボ Mono catソックス」

「ドナウィルソンコラボ Mono catソックス」は、白と黒のしましま模様に、長いしっぽがチャームポイントの「Mono cat（モノクロのネコ）」。本来はモノクロだが、同コラボ限定のオリジナルカラーが登場した。しま模様に合わせて、ネコたちの目の色も異なるこだわりのデザインになっている。



「ドナウィルソンコラボ HOFDIソックス」

「ドナウィルソンコラボ HOFDIソックス」は、ドナ・ウィルソン氏が手掛ける独特なテキスタイルセーターをイメージした、多色使いの幾何学柄。綿素材を使用しているため、季節を問わず通年で楽しんでもらえる一足となっている。



「ドナウィルソンコラボ FOLKソックス」

「ドナウィルソンコラボ FOLKソックス」は、ヒトや様々な動物が表現されたパターン。配⾊によって柄の印象がガラリと変わるほか、サイドのラインやつま先・かかとのカラーリングがコーディネートのアクセントになる。

［小売価格］

ドナウィルソンコラボ Mono catソックス：2200円

ドナウィルソンコラボ HOFDIソックス︓2090円

ドナウィルソンコラボ FOLKソックス︓2200円

（すべて税込）

［発売日］4月17日（金）

タビオ＝https://tabio.com/jp