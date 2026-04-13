ヤクルト本社は、乳製品乳酸菌飲料「ヤクルト400」および「ヤクルト400LT」を免疫機能維持と腸内環境改善を表示した機能性表示食品として、「ヤクルト400免疫腸活」および「ヤクルト400LT免疫腸活」にリニューアルし、6月1日に発売する。

同社は、企業理念に基づき、免疫領域を重要な研究分野として位置づけ、乳酸菌を通じた免疫調節機能の研究に長年取り組んできた。両商品は、これらの研究成果を基盤とし、長期ビジョンで目指す「ヘルスケアカンパニーへの進化」および中期経営計画（2025〜2030）で掲げた「新たな機能追究」のための研究開発強化の方針を具体化した商品であり、今後、同社が免疫領域に関する商品施策を進めるうえでの重要な足掛かりとなる。

今回のリニューアルでは、長年にわたる乳酸菌シロタ株の腸内環境改善に関する研究で培ってきた知見とともに、新たに明らかになった免疫機能に着目し、これらの価値を合わせた「免疫腸活」を新たな商品名に加え、「ヤクルト400免疫腸活」および「ヤクルト400LT免疫腸活」として展開することで、ヤクルトブランドの付加価値をさらに高め、売り上げ拡大につなげる。

また、「ヤクルト400免疫腸活」および「ヤクルト400LT免疫腸活」の発売に伴い、「ヤクルト400」および「ヤクルト400LT」は終売する。

商品特長は、ヤクルト独自の乳酸菌シロタ株が1本（80ml）に400億個含まれている。乳酸菌シロタ株による健康な人の免疫機能維持に役立つ機能および腸内環境改善の機能があることが報告されている。

「クルト400免疫腸活」は、乳酸菌シロタ株を機能性関与成分とした機能性表示食品。「ヤクルト400LT免疫腸活」は、「ヤクルト400免疫腸活」の基本設計をベースに、カロリーを30％カットし、甘さひかえめに仕上げている。乳酸菌シロタ株を機能性関与成分とした機能性表示食品となっている。

［小売価格］

1本：80円

7本パック：560円

（すべて税別）

［発売日］6月1日（月）

ヤクルト本社＝https://www.yakult.co.jp