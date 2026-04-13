モントワールが機能性表示食品のグミ発売。レモン由来成分で顔や脚のむくみ感を軽減
モントワールは4月14日から順次、セルフケアをコンセプトにしたブランド「Gummy-na(グミーナ)」から、機能性表示食品『グミーナ むくみケア』を全国で発売する。
グミーナ むくみケア
同商品は、一時的に自覚する顔や脚のむくみを軽減する機能が報告されているレモン由来モノグルコシルヘスペリジンを1袋(36g)当たり300mg配合した。
立ち仕事やデスクワークによるむくみ悩みに着目し、サプリメントよりも手軽に続けられる新しいケアの形を提案する。爽やかなレモン風味と、リラックスタイムに最適な「ふわぷに食感」が特徴。忙しい日常の中で前向きに自分をいたわる習慣をサポートする。
価格はオープン。
グミーナ むくみケア
同商品は、一時的に自覚する顔や脚のむくみを軽減する機能が報告されているレモン由来モノグルコシルヘスペリジンを1袋(36g)当たり300mg配合した。
立ち仕事やデスクワークによるむくみ悩みに着目し、サプリメントよりも手軽に続けられる新しいケアの形を提案する。爽やかなレモン風味と、リラックスタイムに最適な「ふわぷに食感」が特徴。忙しい日常の中で前向きに自分をいたわる習慣をサポートする。
価格はオープン。