元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が、12日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜午後10時30分）に出演。音楽プロデューサー小室哲哉の通帳にまつわるエピソードを語った。

社会学者の古市憲寿氏とトーク。これまで会った人の中で一番のお金持ちについて語り合う中、古市氏と親交のある小室について「小室さんは（お金を）使わないですか？」と質問した。古市氏は「小室さんは100億稼いで100億使った人なので。小室さん、面白いですよね」と人柄を語った。

鈴木氏は、小室がメンバーを務める音楽ユニット「TM NETWORK」の木根尚登と最近対談したといい「（対談が）終わって、TMの舞台の映像作ってるって言って。『おさむさん紹介するよ』って楽屋行ったら小室さんがいて。小室哲哉だ！と思って」と小室と会ったという。初対面ではなかったが「昔『プレイボーイ』の連載してる時に小室さんの家に行って、その時に話して。『通帳には99億9999万までしか載らない』みたいなことを言われて。金持ちギャグを言われたことはありますけど」と振り返って笑った。

古市氏も「小室さん一時期いろんな人に見せてたみたいですね、通帳を。秋元（康）さんとかに見せて、『あきもっちゃん、通帳って何桁まで入るか知ってる？』ってわざわざ通帳見せたみたいなエピソードは残ってますけど。かわいいですよね、小室さん」。鈴木氏が「今はそんなにお金ないのかな」と現在の財布事情を想像すると、古市氏は「普通に印税ずっと入ってきてる分があるので。全然」としつつ、「ただ『もう1回バズりたい』ってご本人言ってて。『まだ売れたい』って」と小室について語っていた。