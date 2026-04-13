頭皮にアルティメットクールバースト！ サンスタートニック×「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」コラボ実施中ステッカー付き商品などが登場
サンスターグループは、男性向けシャンプー「サンスタートニック」とアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」のコラボによる「頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン」を4月10日より実施している。
サンスタートニックは、抜群の爽快感と高い洗浄力で、日々戦い続ける人々を応援するブランド。昨年好評を得たという「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とのコラボが今年も実施される。
今回のキャンペーンでは、期間中にサンスタートニック製品を購入すると、声優・津田健次郎さんのサイン入り色紙や青眼の白龍フード付きタオルなどのオリジナルグッズ、QUOカードPayが抽選で当たる。さらに、公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンが4月、6月、7月の全3回に渡って開催され、各回で異なるオリジナルグッズが用意される。
また、キャンペーンサイトでは、海馬瀬人（CV：津田健次郎さん）が登場する新規スペシャルムービーの第一弾が4月10日から、第二弾が7月1日から公開。動画では、圧倒的な爽快刺激を表現する”COOL BURST”と、海馬瀬人の究極のモンスターである青眼の究極竜（ブルーアイズ・アルティメットドラゴン）の攻撃”アルティメット・バースト”を掛け合わせたオリジナルの技”アルティメット・クールバースト”が炸裂する。
□キャンペーンサイトのページ【【期間限定】サンスタートニック×遊☆戯☆王デュエルモンスターズ2026コラボ動画【第1弾】】
キャンペーン概要
頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン （マストバイキャンペーン）
実施期間：4月10日～8月31日
応募方法：対象期間中にサンスタートニック（企画品含む）を1個以上購入し、以下いずれかの方法で応募
S賞：津田健次郎氏サイン入り色紙（ディスプレイ付き） 3名
A賞：青眼の白龍フード付きタオル 30名
B賞：磯野アクリルスタンド 50名
C賞：QUO カード Pay500円分 100名
【対象賞品】
サンスタートニックシャンプー 全品（数量限定企画品含む）
・サンスタートニックシャンプー COOL BURST 各サイズ
・サンスタートニックシャンプー COOL BURST リンスイン 各サイズ
※本体ボトル、本体＋詰替セット購入で当選確率が2倍になります。
Xフォロー＆リポストキャンペーン （オープンキャンペーン）
実施期間：
第一弾 4月10日10時～4月24日23時59分
第二弾 6月1日10時～6月15日23時59分
第三弾 7月1日10時～7月15日23時59分
※応募方法や限定オリジナルグッズの詳細、はキャンペーンサイトをご確認ください。
左：津田健次郎さんサイン入りキャンバスボード 2名 右：QUOカードPay500円分 25名
サンスタートニックシャンプーCOOL BURST 遊☆戯☆王 DM 限定ステッカー同梱品
発売日：4月中旬
容量：460mL（本体）＋ 340mL（詰替え用）
※数量限定発売。販売店によっては対象製品の取扱いがない場合があります。あらかじめご了承ください。
※数量限定発売。販売店によっては対象製品の取扱いがない場合があります。あらかじめご了承ください。
※1セットにつきステッカーは1枚ランダム封入です（デザインは全部で8種類）
ボトルに貼れる遊☆戯☆王 DM 限定ステッカーデザインは全8種（シークレット1種含む）
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