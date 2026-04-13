サンスターグループは、男性向けシャンプー「サンスタートニック」とアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」のコラボによる「頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン」を4月10日より実施している。

サンスタートニックは、抜群の爽快感と高い洗浄力で、日々戦い続ける人々を応援するブランド。昨年好評を得たという「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とのコラボが今年も実施される。

今回のキャンペーンでは、期間中にサンスタートニック製品を購入すると、声優・津田健次郎さんのサイン入り色紙や青眼の白龍フード付きタオルなどのオリジナルグッズ、QUOカードPayが抽選で当たる。さらに、公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンが4月、6月、7月の全3回に渡って開催され、各回で異なるオリジナルグッズが用意される。

また、キャンペーンサイトでは、海馬瀬人（CV：津田健次郎さん）が登場する新規スペシャルムービーの第一弾が4月10日から、第二弾が7月1日から公開。動画では、圧倒的な爽快刺激を表現する”COOL BURST”と、海馬瀬人の究極のモンスターである青眼の究極竜（ブルーアイズ・アルティメットドラゴン）の攻撃”アルティメット・バースト”を掛け合わせたオリジナルの技”アルティメット・クールバースト”が炸裂する。

□キャンペーンサイトのページ

キャンペーン概要

頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン （マストバイキャンペーン）

【【期間限定】サンスタートニック×遊☆戯☆王デュエルモンスターズ2026コラボ動画【第1弾】】

実施期間：4月10日～8月31日

応募方法：対象期間中にサンスタートニック（企画品含む）を1個以上購入し、以下いずれかの方法で応募

ハガキ応募：専用応募ハガキに必要事項を記載のうえ、レシートを貼り付けて送付 Web 応募：キャンペーンサイトの応募フォームより希望コースを選択、レシート画像をアップして送信 【賞品】

S賞：津田健次郎氏サイン入り色紙（ディスプレイ付き） 3名

A賞：青眼の白龍フード付きタオル 30名

B賞：磯野アクリルスタンド 50名

C賞：QUO カード Pay500円分 100名

【対象賞品】

サンスタートニックシャンプー 全品（数量限定企画品含む）

・サンスタートニックシャンプー COOL BURST 各サイズ

・サンスタートニックシャンプー COOL BURST リンスイン 各サイズ

※本体ボトル、本体＋詰替セット購入で当選確率が2倍になります。

Xフォロー＆リポストキャンペーン （オープンキャンペーン）

実施期間：

第一弾 4月10日10時～4月24日23時59分

第二弾 6月1日10時～6月15日23時59分

第三弾 7月1日10時～7月15日23時59分

※応募方法や限定オリジナルグッズの詳細、はキャンペーンサイトをご確認ください。

【第一弾オリジナルグッズ】

左：津田健次郎さんサイン入りキャンバスボード 2名 右：QUOカードPay500円分 25名

サンスタートニックシャンプーCOOL BURST 遊☆戯☆王 DM 限定ステッカー同梱品

発売日：4月中旬

容量：460mL（本体）＋ 340mL（詰替え用）

※数量限定発売。販売店によっては対象製品の取扱いがない場合があります。あらかじめご了承ください。

サンスタートニックシャンプーCOOL BURST 本体ボトル・詰替え用セット品 サンスタートニックシャンプーCOOL BURST リンスイン 本体ボトル・詰替え用セット品

※数量限定発売。販売店によっては対象製品の取扱いがない場合があります。あらかじめご了承ください。

※1セットにつきステッカーは1枚ランダム封入です（デザインは全部で8種類）

ボトルに貼れる遊☆戯☆王 DM 限定ステッカーデザインは全8種（シークレット1種含む）

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