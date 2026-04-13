ＮＨＫで１０日に放送された「プロ野球２０２６ 中日―阪神」（１９時３０分から７５分間）の平均世帯視聴率が１０・８％（平均個人視聴率は５・８％、以下カッコ内の数字は平均個人視聴率）だったことが１３日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。

この試合は２回一死満塁から木下の遊ゴロ併殺崩れの間に中日が１点を先制。３回二死二塁のチャンスで細川が左中間フェンス直撃の適時二塁打を放ち２―０とリードを広げた。中日先発・柳は６回５安打１失点と好投し、勝ち投手の権利を持って降板した。

２０時４５分からはサブチャンネルでの放送となったが、３―１で迎えた９回に守護神・松山が４点を失い３―５でまさかの逆転負けを喫した。この試合に敗れてドラゴンズは単独最下位に転落。それでも平均世帯視聴率は２桁と好調だった。

また１１日に東海テレビで放送された同カード（１３時５８分から１５２分間）の平均世帯視聴率は５・６％（２・９％）、１２日にＣＢＣで放送された同カード（１３時２４分から１２６分間）の平均世帯視聴率は５・５％（２・９％）だった。