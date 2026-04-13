発売50周年「ヨード卵・光」がパッケージリニューアル。「光マーク」も刷新
日本農産工業は、発売50周年を迎えたブランド卵であるヨード卵・光のパッケージをリニューアルし、4月6日から全国で順次販売開始した。
パッケージリニューアル
刷新のポイントは3点。1点目はブランドロゴで、親しまれてきた「光マーク」を品質の高さと歴史、親しみやすさを象徴するデザインへ変更した。
2点目は新キャッチコピー「まったり濃厚、深まるしあわせ。」を採用したこと。食卓の時間を豊かにするおいしさを表現した。
3点目はシズル表現の強化で、一般的な卵と比較して3.5倍のコクがあるという最大の特徴を、直感的に伝わる生卵の画像と共に配した。新パッケージは、6個入(380円)などで展開する。
パッケージリニューアルのポイント
パッケージリニューアル
刷新のポイントは3点。1点目はブランドロゴで、親しまれてきた「光マーク」を品質の高さと歴史、親しみやすさを象徴するデザインへ変更した。
2点目は新キャッチコピー「まったり濃厚、深まるしあわせ。」を採用したこと。食卓の時間を豊かにするおいしさを表現した。
3点目はシズル表現の強化で、一般的な卵と比較して3.5倍のコクがあるという最大の特徴を、直感的に伝わる生卵の画像と共に配した。新パッケージは、6個入(380円)などで展開する。
パッケージリニューアルのポイント