俳優・堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）が１２日にスタートし、初回の世帯平均視聴率が９・４％を記録したことが１３日、分かった。個人視聴率は５・７％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

同ドラマはパラスポーツの車いすラグビーが舞台。堤が演じるのは“天才すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた大学の准教授・伍鉄。弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていくストーリー。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当。堤は２７年ぶりに日曜劇場で主演を務める。

ブルズに所属する輝きを失った孤高のエース・宮下涼役を山田裕貴が演じるほか、取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者・霧山人香役に有村架純、夢を失った車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎役に本田響矢と豪華キャストが話題。

次回予告には、坂本昊（玉森裕太）の母でアーティスト・坂本広江役を演じる山口智子も登場した。６１歳となった山口だが、金髪ロングで美ぼうは健在。ネット上では「山口智子も出るの！？」「山口智子さん、出るんだ 予告より」「山口智子たのしみ」「音楽を諦めた息子の母親役が山口智子ってそんなん胸熱、、ロンバケ」「これから山口智子も出てくるなんて豪華」「やっぱ山口智子かわいい」と沸いていた。