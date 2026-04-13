◇NBA レイカーズ131ー107ジャズ（2026年4月12日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）の本拠地ジャズ戦で先発出場。レギュラーシーズン最終戦で22得点10リバウンドを記録。今季初のダブルダブルを達成した。

レギュラーシーズン最終戦で八村が魅せた。スタメン出場すると、第1Q残り8分55秒に左ウイング付近からドライブイン。エルボ−付近からジャンプショットを決めて初得点。残り8分11秒にはフリースローを1本決めた。残り4分2秒にはトップ付近で相手の反則を誘って、フリースローを2本決めた。残り3分34秒には左ウイング付近からドライブイン。華麗なレイアップシュートで連続得点。残り3分23秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り10分41秒からコートに立つと、残り6分12秒に右サイドでターンアラウンドフェイダウェイシュートを沈めた。残り4分6秒に右コーナーから3Pシュートを決めると、残り1分51秒から2連続で3Pシュートを沈めた。前半終了時点で18得点7リバウンドとダブルダブルを狙える数字を残していた。

第3Qはスタートから出場すると、残り11分2秒で右エルボー付近からジャンプショットを決めて後半初得点。残り3分8秒に10個目のリバウンドを記録して、今季初のダブルダブルを達成した。残り2分39秒には左コーナーからドライブイン。力強くゴール下でシュートを決めきった。22得点10リバウンドの数字を残して、残り2分20秒でベンチに下がった。

大量リードを奪った最終Qはベンチから試合を見守った。

この日はチーム最長の28分58秒出場。チーム最多タイ22得点10リバウンドのダブルダブル達成。シュートは12本試投で8本成功。FG成功率は66.7％。3Pシュートは5本試投で3本成功。3P成功率は60％だった。