フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が13日、都内で所属する木下グループの入社式にサプライズ出席した。

グループで計333人の新入社員の前で、スケートリンクに登場。五輪金のフリー曲で、リフトを披露して大歓声を浴びた。

滑った後にマイクを握った三浦は「ご入社まことにおめでとうございます」と祝福し「私たちも競技を始めたときは不安な気持ちでいっぱいでしたが、ポジティブに変換して、楽しもうという気持ちを大切にしてきました。思うようにいかないこともあると思いますが、ひとつひとつの経験がこれからの自分をつくっていくと信じて、たくさんのことにチャレンジしてほしいです」

木原は「皆様には日々の積み重ねを大切にしてほしい。私たちリクリュウペアも日々の努力を大切に過ごしてきました。たくさんの失敗をして多くのことを学んだ。失敗がなければ今の自分たちはいなかった。失敗を恐れず、さまざまなことに挑戦してほしい。心から皆様の活躍を期待しております」とエールを送った。

さらにサプライズとして、元世界女王の浅田真央さんが新入社員代表の島田高志郎に花束を贈呈。浅田さんは「どんな時も諦めず前に進んで挑戦してほしい。ともに一緒に頑張りましょう」と語りかけた。

りくりゅうのほか、同グループに所属するフィギュ女子の千葉百音、島田麻央、長岡柚奈・森口澄士組、吉田唄菜・森田真沙也組も出席した。