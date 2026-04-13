ファミマ限定“サンリオ”和菓子に新作登場！ 王冠モチーフがかわいいポチャッコやクロミをデザイン
サンリオキャラクターズをデザインした「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ 2026」が、4月14日（火）から、全国の「ファミリーマート」のチルドスイーツコーナーで発売される。
【写真】シナモロール＆クロミのペアも！ 「食べマスモッチ」詳細
■表情は各キャラクター7種類
今回登場するのは、サンリオキャラクターズのデザインを施したもち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子。
ラインナップは、「ポムポムプリン＆ポチャッコ」と「シナモロール＆クロミ」の全2種で、人気の4キャラクターにそれぞれ王冠モチーフのパーツをあしらった特別仕様となっている。
また、表情は各キャラクター7種類の豊かなバリエーション。1つのペアでも組み合わせは全49通り楽しめる。
さらに、中の餡はキャラクターごとに異なり、ポムポムプリンはカスタード味、ポチャッコはミルク味、シナモロールはミルクティー味、クロミはチョコレート味を採用。見た目の楽しさと、キャラクターごとのフレーバーの違いを一度に味わえる商品だ。
【写真】シナモロール＆クロミのペアも！ 「食べマスモッチ」詳細
■表情は各キャラクター7種類
今回登場するのは、サンリオキャラクターズのデザインを施したもち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子。
ラインナップは、「ポムポムプリン＆ポチャッコ」と「シナモロール＆クロミ」の全2種で、人気の4キャラクターにそれぞれ王冠モチーフのパーツをあしらった特別仕様となっている。
また、表情は各キャラクター7種類の豊かなバリエーション。1つのペアでも組み合わせは全49通り楽しめる。
さらに、中の餡はキャラクターごとに異なり、ポムポムプリンはカスタード味、ポチャッコはミルク味、シナモロールはミルクティー味、クロミはチョコレート味を採用。見た目の楽しさと、キャラクターごとのフレーバーの違いを一度に味わえる商品だ。