「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン＆ポチャッコ 2026」（税込 378円）　※消費税は8％計算

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　サンリオキャラクターズをデザインした「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ 2026」が、4月14日（火）から、全国の「ファミリーマート」のチルドスイーツコーナーで発売される。

【写真】シナモロール＆クロミのペアも！ 「食べマスモッチ」詳細

■表情は各キャラクター7種類

　 今回登場するのは、サンリオキャラクターズのデザインを施したもち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子。

　ラインナップは、「ポムポムプリン＆ポチャッコ」と「シナモロール＆クロミ」の全2種で、人気の4キャラクターにそれぞれ王冠モチーフのパーツをあしらった特別仕様となっている。

　また、表情は各キャラクター7種類の豊かなバリエーション。1つのペアでも組み合わせは全49通り楽しめる。

　さらに、中の餡はキャラクターごとに異なり、ポムポムプリンはカスタード味、ポチャッコはミルク味、シナモロールはミルクティー味、クロミはチョコレート味を採用。見た目の楽しさと、キャラクターごとのフレーバーの違いを一度に味わえる商品だ。