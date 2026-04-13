今季初Vのチャイェンは6位 佐久間朱莉が1位浮上【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第6戦「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
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MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でシーズン初優勝を挙げたウー・チャイェン（台湾）が200ptを獲得。今季通算を275ptとして、34位から6位に急浮上した。昨季の年間女王・佐久間朱莉は2位タイに入り、105ptを加算。今季通算720.58ptで菅楓華を抜き、ランキング1位に再浮上した。3位以下は高橋彩華（433.05pt）、永井花奈（367.10pt）、神谷そら（293.95pt）と続いている。
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