米倉涼子、“マイケルの熱狂”にしびれる「まるで本人を観ているかのよう」 映画『Michael』ワールドプレミア参加
“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）のワールドプレミアが、ドイツ・ベルリンで開催され、日本から米倉涼子がゲストとして参加した。現地で作品を鑑賞した米倉は、「本当に（本物の）マイケル・ジャクソンを観ているかのようだった」と圧倒的な体験を語った。
【画像】映画『Michael／マイケル』ワールドプレミアのそのほかの写真
今回のプレミアが行われたベルリンは、マイケルにとって特別な意味を持つ場所。1988年、東西冷戦下の西ベルリンで開催された「バッド・ワールド・ツアー」では、壁の向こう側にいた東ベルリンの市民までもが音を求めて集まり、音楽が国境を越える象徴的な出来事として語り継がれている。そんな歴史的背景を持つ地での世界初上映には、60以上の国・地域から数千人のファンが集結し、街全体が熱気に包まれた。
レッドカーペットには、マイケルを演じたマイケル・ジャクソンの実の甥でもあるジャファー・ジャクソン、幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、マイケルの母・キャサリンを演じたニア・ロング、マイケルの長年の弁護士ジョン・ブランカを演じたマイルズ・テラー、さらにアントワーン・フークア監督、プロデューサーグレアム・キングが来場。
黒いシックなドレスでレッドカーペットに登場した米倉は「誰もが愛するマイケル・ジャクソン、世界中が注目しているマイケル・ジャクソンの晴れやかなプレミアに参加できることになってとてもうれしいですし、やっぱり皆さんがマイケル・ジャクソンを愛しているんだということを肌で感じます」と高揚感をにじませた。
「彼のファッション性とか、自由になりたい思いとか、すごく苦しかった思いとか、そういうところを超えて人から注目される、それを励みにしているところが素晴らしいなと思いました」とマイケル・ジャクソンの魅力を振り返った。
本編上映後、会場は総立ちのスタンディングオベーションに包まれ、鳴りやまない拍手と歓声が響き渡った。米倉は「会場全体がひとつになり、圧倒的な音響とともに、まるでステージを観ているかのような空気に包まれました」と振り返り、「日本で映画を観る環境とはまったく違う体験でした。本当にマイケルを観ているかのようで、彼に再び命が吹き込まれたように感じました。その時代に自分たちが立っているような感覚でした」と興奮気味に語った。米倉が体感した“熱狂”は、日本公開時にも再現されることになりそうだ。
【画像】映画『Michael／マイケル』ワールドプレミアのそのほかの写真
今回のプレミアが行われたベルリンは、マイケルにとって特別な意味を持つ場所。1988年、東西冷戦下の西ベルリンで開催された「バッド・ワールド・ツアー」では、壁の向こう側にいた東ベルリンの市民までもが音を求めて集まり、音楽が国境を越える象徴的な出来事として語り継がれている。そんな歴史的背景を持つ地での世界初上映には、60以上の国・地域から数千人のファンが集結し、街全体が熱気に包まれた。
黒いシックなドレスでレッドカーペットに登場した米倉は「誰もが愛するマイケル・ジャクソン、世界中が注目しているマイケル・ジャクソンの晴れやかなプレミアに参加できることになってとてもうれしいですし、やっぱり皆さんがマイケル・ジャクソンを愛しているんだということを肌で感じます」と高揚感をにじませた。
「彼のファッション性とか、自由になりたい思いとか、すごく苦しかった思いとか、そういうところを超えて人から注目される、それを励みにしているところが素晴らしいなと思いました」とマイケル・ジャクソンの魅力を振り返った。
本編上映後、会場は総立ちのスタンディングオベーションに包まれ、鳴りやまない拍手と歓声が響き渡った。米倉は「会場全体がひとつになり、圧倒的な音響とともに、まるでステージを観ているかのような空気に包まれました」と振り返り、「日本で映画を観る環境とはまったく違う体験でした。本当にマイケルを観ているかのようで、彼に再び命が吹き込まれたように感じました。その時代に自分たちが立っているような感覚でした」と興奮気味に語った。米倉が体感した“熱狂”は、日本公開時にも再現されることになりそうだ。