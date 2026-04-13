体のコリは体だけでなく心のバランスも崩してしまうって本当？【肩甲骨はがし】

体のコリは体だけでなく心のバランスも崩してしまうって本当？

肩コリが頭痛やめまいの原因に

首や肩のコリが慢性化すると、肩甲骨まわりにとどまらず全身に不調を及ぼします。首や肩、背中の筋肉がかたまっていると、頭に繋がる首の血流が悪くなって頭痛や片頭痛を発症。同じ原因で首にある頸椎周辺の血流障害が起こると、めまいが生じやすくなります。冷えも同様の血行不良から起こり、冷えがさらなるコリを呼ぶケースも。

上半身のコリが自律神経のバランスを崩すことで現れる症状もあります。自律神経は呼吸や血流などをコントロールする体内システム。緊張状態では交感神経、リラックス状態では副交感神経が優位になり、交互に働くことで諸器官を機能させています。

首や肩のコリで体が緊張していると、常に交感神経が優位となり、副交感神経に切り替わりません。自律神経の乱れによって、リラックス状態でなければ働けない胃腸や消化器官が機能せず、便秘や下痢になることがあるのです。似た理由で睡眠の質が確保できなくなれば、不眠や睡眠障害にも繋がります。

このように、一見コリとは結びつかないような不調が起きることもあるので、首や肩の不調は早めに対処しましょう。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅