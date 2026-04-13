トランプが戦争長期化を示唆か 中間選挙までガソリン価格は下落しない可能性 トランプが戦争長期化を示唆か 中間選挙までガソリン価格は下落しない可能性

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トランプが戦争長期化を示唆か 中間選挙までガソリン価格は下落しない可能性



トランプ米大統領はFOXニュースに対し、11月の原油やガソリン価格は現在と「ほぼ同じ水準」あるいは「少し高くなる」可能性があると語った。



トランプ氏はこれまで原油価格の急騰は短期間で終わるとしていたが、11月の価格は現在と「ほぼ同じ水準」あるいは「少し高くなる」可能性があると語った。中間選挙までに価格が下がることを望んでいる。



トランプ氏の同発言は米イラン戦争が長期化することを意味する。



東京時間10:31現在

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1バレル＝104.08（+7.51 +7.78%）

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