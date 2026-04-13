大きなホワイトボードに列記

2025年に東京都内で“警察に届けられた落とし物”の拾得件数は、およそ450万件。現金はなんと約45億円にのぼり、ともに過去最多だという（警視庁「遺失物取扱状況」より）。無事に持ち主へと返還される落とし物もあれば、それが分からずじまいだった例も多いようだ。【川本大吾／時事通信社水産部長】

【写真を見る】ホワイトボードに書き込まれた「タコ」「マグロ頭」…「え、そんな物を！？」と驚くほかない意外すぎる落とし物

一般的には傘やスマートホン、衣類に時計などを思い浮かべるだろうが、都内の“ある場所”では少々変わった落とし物が、日々、届けられているという。たとえば、カボチャ、定期入れ、イワシのつみれ、食用花、べったら漬け、ETCカード、釜揚げシラス、指輪、チャーシュー、筋子――。いったいどこで届けられた落とし物か、お分かりになるだろうか。

首都圏の台所、東京・豊洲市場の正門（南）※著者提供

食材が多いだけに、気付きやすいかもしれないが、これらは東京の台所「豊洲市場」（江東区）の管理施設棟にある、防災センターに拾得物として届けられ、一時保管されていた物

の一部である。



豊洲市場の正門南から管理施設棟1階の入り口を入ると、正面に大きなホワイトボードが設置されている。そこには、直近に届けられた拾得物がズラリと書き記されているのだ。具体的には、届けられた日付と「拾得物件」が記載されており、日本一の魚市場だけあって、水産物の表記はやけに詳しい。

落とし物の3分の1は「食材」

いくつか例を挙げると、単なるカニではなく「タラバガニ」、イカは「モンゴウイカ」、シシャモは「子持ちシシャモ」など、落とし主が気付きやすいよう種類を詳述。魚の加工品では、「釜揚げシラス」、「トロしめサバ」、「フグの煮こごり」、「カツオ塩辛」などと商品名がそのまま記載される。

一方、袋に食材だけが入れられていて魚種名が判別できなかったのか、単に「魚の切り身」「干物」とだけ書かれていることもある。このほか、豊洲ならではと思われる落とし物では、「マグロの頭」「スッポン」「魚の肝」といった物もある。

市場の管理者である東京都の中央卸売市場豊洲市場管理課によると、豊洲市場の1年間の拾得物の届け出は600〜700件。財布やスマートホンなど、落とし主が常時持ち歩いている物が圧倒的に多い。ちなみにこうした貴重品は、市場内の館内放送でも拾得物のお知らせとして逐一アナウンスされる。

拾得物のうち、食材は3分の1ほどで、豊洲市場だけにやはり水産物が多いが、青果市場も併設されていることから、野菜や果物も少なくない。都によると、届けられた拾得物が無事に落とし主の手元に戻る割合は半数程度。落とし主については、「正確な割合は不明だが、市場関係業者や（市場外に店を持つ）買出人が大半ではないか」（都）という。

築地市場の路面状態が影響か

もちろん、豊洲へと移転する前の築地市場時代にも拾得物は少なくなかった。築地と豊洲で拾得件数に違いはあるのか都に聞くと、「築地の記録がないため正確には分からないが、豊洲は築地よりも3割くらい少ない印象」（同）だという。

豊洲に移転してなぜ、落とし物が減ったのか――。2倍とまではいかないが、築地に比べて用地が広い豊洲市場。立体構造で人の出入りも多いものの、「築地市場は路面状態が悪かったため、ターレ（小型の運搬車）や小車などから荷物が落下してしまう事象が、豊洲より多く発生していたのではないか」と都の担当者は話す。

築地市場は荒れた路面が目立ち、ターレがガタガタと音を立てながら走行していたため、弾みで食材や運転する人の持ち物が落下してしまうことが多かったようだ。このほか、市場が豊洲に移転して以降、拾得物が減った理由として、都は「（フロア間の）上下移動で、ターレが直接乗ることができるエレベーター（SEV）も利用でき、落下リスクが減少している」「近年は買出人が仲卸へネットなどで注文して共同配送を利用するなど、取引方法が多様化してきている」ことも挙げている。

豊洲に移転して落とし物が減っているのに対し、市場が移転した後も継続している築地場外市場（中央区）では、逆に拾得物が増加の一途だという。場外市場とは言っても、築地は公設市場ではなく、多くの小売店が軒を連ねる一般観光客の来訪もOKな“東京の名所”だ。

なぜか杖を忘れる高齢者も

築地場外市場の総合案内所「ぷらっと築地」のスタッフによると、築地市場が移転してからインバウンドが急増したこともあり、落とし物は増加傾向。年末を中心に、届けられる件数は毎月数十件に上るという。

インバウンドの忘れ物が貴重品中心なのに対し、日本人の忘れ物はさまざま。水筒や弁当箱、キャリーケース、ベビーカー、入れ歯、マフラー、こけしなどがあり、中には「年末の買い出しでせっかく調達したマグロやカズノコ、カニなど、数万円しそうな高級魚介をごっそり忘れて、そのまま取りに来ないケースもあった」（ぷらっと築地）というからもったいない。

ちょっと不思議なものでは、帰る際にも必要だと思われる「杖」がある。「築地でおいしいお寿司を食べて元気になったせいか、そのまま杖を持たずに帰ってしまった年配者もいた」（同）といい、ぷらっと築地に杖が何本も保管されることもあるのだとか。

さらに不思議なのは、家族で築地に寿司を食べに来て、そのまま老人が置き去りにされ、迷子のようにぷらっと築地に預けられたケースも。しばらくして親族と再会できたらしい。

これからゴールデンウィークを迎え、大賑わいが予想されるため、「築地場外の魅力を十分楽しんでもらうためにも、落とし物や忘れ物には十分注意してほしい」（同）と呼び掛けている。

川本大吾（かわもと・だいご）

時事通信社水産部長。1967年、東京生まれ。専修大学を卒業後、91年に時事通信社に入社。長年にわたって、水産部で旧築地市場、豊洲市場の取引を取材し続けている。著書に『ルポ ザ・築地』（時事通信社）。『美味しいサンマはなぜ消えたのか？』（文藝春秋）。最新刊に『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）がある。

デイリー新潮編集部