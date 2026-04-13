JRAは13日、香港チャンピオンズデー（26日、シャティン）の馬券を発売すると発表した。

発売されるレースはチェアマンズスプリントプライズ（G1、14時35分発走＝日本時間15時35分、芝1200メートル）、チャンピオンズマイル（G1、15時45分発走＝日本時間16時45分、芝1600メートル）、クイーンエリザベス2世C（G1、16時55分発走＝日本時間17時55分、芝2000メートル）の3競走。インターネット投票は「即PAT」および「A―PAT」が対象で発売は当日午前7時から各競走、発走予定時刻の2分前まで。当日、競馬場やウインズの「UMACA投票機」でも発売され、単勝・複勝・馬連・ワイド・馬単・3連複・3連単の7式別となっている。

発売競走に出走予定の日本馬は以下の通り。

【チェアマンズスプリントプライズ】サトノレーヴ

【チャンピオンズマイル】ジャンタルマンタル、シュトラウス

【クイーンエリザベス2世C】ジューンテイク、ジョバンニ、マスカレードボール

昨年暮れの有馬記念を制した後、クイーンエリザベス2世Cに選出され、招待を受諾した皐月賞ミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）は渡航前に義務付けられている動画による歩様確認において、現状のままだと現地での検査をパスしないだろうと主催者から指摘されたため、遠征を見送るとサンデーサラブレッドクラブが12日に発表している。