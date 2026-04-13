ＯＳＧ<6136.T>が続伸している。前週末１０日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算が、売上高４２６億２７００万円（前年同期比１２．８％増）、営業利益６１億３４００万円（同５７．９％増）、純利益５０億４０００万円（同９３．２％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。



国内向けにフラッグシップモデルのＡブランド製品の売り上げが堅調に推移したほか、米州向けに一般部品、航空・防衛関連の売り上げが増加し売上高・利益を押し上げた。また、欧州・アフリカ及びアジアでは為替換算の影響もあり、売上高、営業利益ともに前年同期を大きく上回った。なお、２６年１１月期通期業績予想は売上高１６５０億円（前期比２．７％増）、営業利益２２０億円（同８．２％増）、純利益１５４億円（同７．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS