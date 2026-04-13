ビーウィズ<9216.T>は３日ぶりに反発し、年初来高値を更新した。前週末１０日の取引終了後、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高が２６９億１９００万円（前年同期比１．１％減）、営業利益が９億７６００万円（同９．６％減）だった。直近の第３四半期（１２～２月）の売上高が８９億８０００万円（前年同期比１．９％増）、営業利益が４億４９００万円（同９９．６％増）との計算になり、足もとの業況を材料視した買いが集まっている。



同社は２５年５月に開示した業績回復に向けた「短期プラン」に基づき、拠点総席数を適正化するリストラクチャリングを上期中に完了。第３四半期から固定費削減効果が顕在化した。なお、６～２月期営業利益の通期計画（１１億５０００万円）に対する進捗率は約８５％であるものの、通期計画は据え置いた。



出所：MINKABU PRESS