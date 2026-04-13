アドテック プラズマ テクノロジー<6668.T>が７連騰し年初来高値を更新している。前週末１０日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算は、売上高５４億６０００万円（前年同期比１３．２％減）、営業利益６億４０００万円（同２０．７％減）、純利益６億２４００万円（同３６．９％減）と減収減益となったものの、従来予想の純利益３億６０００万円を大きく上回って着地しており、好材料視されている。営業外収益で為替差益が発生したことが寄与した。



主力の半導体・液晶関連事業は、ＡＩ・クラウド関連投資の継続を背景にサーバーやデータセンター向けを中心とした高性能半導体の需要が堅調に推移したものの、ＡＩ関連以外の一部用途では需要の濃淡が見られたことで売上高・利益が大きく落ち込んだ。また、研究機関・大学関連事業で、前年上期にあった大型案件がなくなったことも響いた。



なお、２６年８月期通期業績予想は、売上高１１６億円（前期比８．５％減）、営業利益１５億８０００万円（同１２．６％減）、純利益１０億１０００万円（同４９．７％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS