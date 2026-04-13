【ライブレポート】ALPHA DRIVE ONE『The Performance』で4曲披露！日本初パフォーマンスでは大歓声

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ALPHA DRIVE ONE（読み：アルファドライブワン）が、4月12日にKアリーナ横浜で開催された『マイナビ presents The Performance』に初出演し、会場に集まった多くのファンと観客を圧巻のパフォーマンスで魅了した。

■ALPHA DRIVE ONEならではのエネルギー溢れるステージ

今回、日本で開催される合同コンサートに初出演となったALPHA DRIVE ONEは、全アーティストが登場するオープニングステージのトップバッターとして登場。韓国デビュータイトル曲「FREAK ALARM」のサビ部分を堂々とパフォーマンスし、登場の瞬間から会場は大きな歓声に包まれた。一気に観客のボルテージを高め、ALPHA DRIVE ONEの注目度の高さを強く印象付ける。

そして、ALPHA DRIVE ONEの単独ステージでは、韓国デビューアルバム収録曲「FORMULA」をアレンジした登場SEとともにメインステージに登場。中毒性のあるサビと強烈なビートが印象的な「FORMULA」を披露し、キレのあるパフォーマンスで1曲目から観客を圧倒した。

MCでは、メンバーがひと言ずつ日本語で挨拶をしながら、初出演となる『The Performance』への想いを語った。さらにMCの終盤では、メンバー・ARNOが次に披露する楽曲のヒントをダンスで表現した瞬間、会場からは割れんばかりの大きな歓声が沸き起こった。そして披露されたのは、日本では初パフォーマンスとなる「Chains」。この楽曲は『BOYS II PLANET』で披露された楽曲で、当時からファンの間で人気を誇る一曲。日本でのパフォーマンスを心待ちにする声が多く寄せられていたなかでの初披露となり、繊細で優美なパフォーマンスに会場は再び大きな歓声に包まれた。

続く「Cinnamon Shake」では、ステージを移動しながら観客とのコミュニケーションも交えたステージを展開。最後は、韓国デビュータイトル曲「FREAK ALARM」を力強く披露し、会場の熱気を最高潮へと導いた。ALPHA DRIVE ONEならではのエネルギー溢れるステージで、観客に強烈な印象を残しステージを締め括った。

(C)The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所

■セットリスト

1. FORMULA

2. Chains

3. Cinnamon Shake

4. FREAK ALARM

■関連リンク

ALPHA DRIVE ONE OFFICIAL SITE

https://alphadriveone.jp/