読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で２・５％高。日経平均は７・２％高、ＴＯＰＩＸは２・６％高となった。

米国とイランが２週間の停戦で合意すると伝わったことから、８日に日経平均は５％を超える上昇となり、読売３３３とＴＯＰＩＸも３％を超える上昇。この日の大幅高が貢献して、３指数は週間でも上昇した。

読売３３３は、中東の地政学リスクが後退したことを好感して上昇した。３指数の中では相対的に見劣りしたものの、３週続伸と水準を切り上げる動きが続いた。同週は日経平均のパフォーマンスの良さが際立った。半導体株や電線株を中心に、値がさ株（株価水準の高い銘柄）の多くが大幅上昇。また、１０日はプライム市場では多くの銘柄が下落したものの、好決算を発表したファーストリテイリング（９９８３）が急伸したほか、大型ハイテク株にも強い動きが見られたことから、読売３３３とＴＯＰＩＸは下落した一方で日経平均は４桁の上昇となった。物色にかなりの濃淡がついただけに、「等ウェート型」の読売３３３は日経平均に割り負ける動きとなった。

個別株の動向は？

米国とイランの一時停戦合意で全体の地合いが改善する中、大型ハイテク株の買い安心感が強まった。日本経済新聞で初の配当を検討しているとの観測が報じられたキオクシアホールディングス（２８５Ａ）が、週間で３８％高と派手に上昇して上場来高値を更新した。古河電気工業（５８０１）やフジクラ（５８０３）など電線株が急騰した。

一方、中東に対する警戒が後退して原油価格に上昇一服感が出てきたことから、ＩＮＰＥＸ（１６０５）が急落。今期の見通しが市場の期待に届かなかったイオン（８２６７）が決算発表後に大きく売られた。

構成銘柄紹介

イビデン（４０６２）

ＩＣパッケージ基板などを手がける。ＡＩサーバー関連向けの製品が伸びており、株式市場でもＡＩ関連が賑わう際に選好される場面が増えている。先週は証券会社による投資判断の引き上げが支援材料になった上に、ＡＩ関連に対する注目度も高まったことから、週間で２割を超える上昇となった。時価総額は約２兆７９００億円。

ファーストリテイリング（９９８３）

「ユニクロ」「ジーユー」「セオリー」などを展開するカジュアル衣料の雄。株式市場では、日経平均に対する影響度が大きい銘柄としても知られている。上期決算発表時に上方修正と増配を発表。上方修正、増配ともに今期２度目であっただけにさらなる業績拡大に対する期待が高まり、決算発表後に株価が急伸した。時価総額は約２４兆４００億円。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

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