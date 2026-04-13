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お笑いコンビ「宮川大助・花子」の愛娘・さゆみさんが挙式。
親子３人の幸せ３ショットを、「宮川大助・花子」の弟子・宮川隼人さんが、１０日に自身のインスタグラムで公開しました。
 

【写真を見る】【 宮川大助・花子 】　一人娘・さゆみさん挙式で　笑顔３ショット　「幸せオーラが半端なかったですわ」



宮川隼人さんは「昨日は大助花子の一人娘のさゆみちゃんの挙式でした、幸せオーラが半端なかったですわ。さゆみちゃんおめでとう。」と綴ると、宮川さゆみさんとの２ショット写真を投稿。
 



続く投稿で「なんか？反社ぽい。姉さんがお通りです。車椅子を押すのは舎弟の旦那さんです。笑」と、冗談めかして綴り、大助さんと花子さんの写真を添えました。

そして、「ええ写真やと思います。大助花子師匠も終始笑顔で過ごされてましたわ、まぁ、当たり前やねんけど。笑。」と、「宮川大助・花子」さん夫妻と、白無垢姿のさゆみさんの写真をアップし、祝福しています。



この投稿にファンからは「お嬢様のご結婚おめでとうございます　花子さんがどうしておられるのか気になっていましたが、お元気そうです、そしてお幸せそうな笑顔を拝見して、嬉しくなりました　ずっとずっと前から大好きなお二人の漫才！また拝見したいです」・「ご結婚おめでとうございます　さゆみさんとてもお美しい　上賀茂神社での挙式も素敵　ですね　大助・花子師匠の漫才でまた大笑いしたいです」・「おめでとうございます。花子師匠のお元気なお姿を拝見出来て嬉しいです❤また大助師匠も相変わらず優しそう❤」などの反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】