お笑いコンビ「宮川大助・花子」の愛娘・さゆみさんが挙式。

親子３人の幸せ３ショットを、「宮川大助・花子」の弟子・宮川隼人さんが、１０日に自身のインスタグラムで公開しました。



【写真を見る】【 宮川大助・花子 】 一人娘・さゆみさん挙式で 笑顔３ショット 「幸せオーラが半端なかったですわ」





宮川隼人さんは「昨日は大助花子の一人娘のさゆみちゃんの挙式でした、幸せオーラが半端なかったですわ。さゆみちゃんおめでとう。」と綴ると、宮川さゆみさんとの２ショット写真を投稿。







続く投稿で「なんか？反社ぽい。姉さんがお通りです。車椅子を押すのは舎弟の旦那さんです。笑」と、冗談めかして綴り、大助さんと花子さんの写真を添えました。



そして、「ええ写真やと思います。大助花子師匠も終始笑顔で過ごされてましたわ、まぁ、当たり前やねんけど。笑。」と、「宮川大助・花子」さん夫妻と、白無垢姿のさゆみさんの写真をアップし、祝福しています。





この投稿にファンからは「お嬢様のご結婚おめでとうございます 花子さんがどうしておられるのか気になっていましたが、お元気そうです、そしてお幸せそうな笑顔を拝見して、嬉しくなりました ずっとずっと前から大好きなお二人の漫才！また拝見したいです」・「ご結婚おめでとうございます さゆみさんとてもお美しい 上賀茂神社での挙式も素敵 ですね 大助・花子師匠の漫才でまた大笑いしたいです」・「おめでとうございます。花子師匠のお元気なお姿を拝見出来て嬉しいです❤また大助師匠も相変わらず優しそう❤」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】