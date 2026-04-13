4度の離婚を経験し4人の子を持つモデルで実業家のMALIA.（43）が、自身の波乱万丈な結婚生活と、あまりに早すぎた1人目の夫とのワンオペ育児の実態を赤裸々に明かした。

【映像】7歳〜23歳…MALIA.の4人の子供たち（複数カット）

ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演したMALIA.は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に「ワンオペママのぶっちゃけ会」に参戦。4度の離婚を経験している彼女だが、特に19歳で長男を出産した当時のエピソードがスタジオを騒然とさせた。

かつてのパートナーについて「夜の渋谷の街に遠征に行っちゃうタイプだった」と独特の表現で振り返ったMALIA.。遊び歩く夫を横目に一人で3人の年子を育て上げた壮絶な日々を明かし、「私たちがみんなで力を合わせないと乗り越えられないから、ママに協力してねって。1個のチームだよね」と子供たちに説いていたという。

そんな過酷な環境下で、MALIA.が子供たちに徹底させたのが「きょうだい喧嘩はやめさせよう！」という鉄の掟だ。「世界中が敵になっても、あなたたちは味方だよ、チームだよ」と言い聞かせ、小競り合いが始まれば「オイッ！ 喧嘩してんじゃねえぞ！」とギャル全開の気合で一喝していたそうだ。