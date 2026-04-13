ホワイトハウスで記者団に応じるトランプ米大統領＝11日/Annabelle Gordon/Reuters

（CNN）トランプ米大統領はイランに対し無条件で再開しなければならないと再三主張してきたホルムズ海峡を封鎖すると脅している。

トランプ氏は12日午前、SNS「トゥルース・ソーシャル」に「ただちに、世界最強の米海軍はホルムズ海峡に出入りしようとするあらゆる船舶の封鎖手続きを開始する」と投稿。「いずれ『すべてが入り、すべてが出られる』状態に到達するだろうが、イランがそれを実現させていない」とも主張した。

イランが石油タンカーに対し同海峡を閉鎖する決定を下したことで、中東産原油に依存する一部の国々に深刻な経済的打撃が生じ、米国を含む世界各地で価格が急騰している。

再開を求めている海峡を、トランプ氏はなぜ封鎖したいのか。

厳密にいえば海峡は閉鎖されていない。イランは1隻あたり最大200万ドル（約3億2000万円）の通航料と引き換えに、一部タンカーの通航を徐々に認めている。ここで重要なのは、イランが戦争の間、自国産石油を出荷し続けてきたことだ。データ分析会社ケプラーによると、イランは3月を通じて1日あたり平均185万バレルの原油を輸出しており、その前の3カ月間より1日あたり約10万バレル多くなっている。

海峡を封鎖すれば、トランプ氏はイラン政府と軍事作戦にとって重要な資金源を断つことができる可能性がある。

これは政権が今まで使いたがらなかった手段だ。たとえイラン産原油が対象であっても海峡を封鎖すれば、世界の原油価格は急騰しかねない。

そのため米海軍はイランのタンカーが同海域を通航することを認めてきた。ここから原油が流れていけば、少なくともある程度は原油価格を抑える助けになりうるからだ。

実際、米国は3月、タンカーに積まれ海上にあるイラン産原油の販売を一時的に許可した。

米国は数十年にわたり断続的にイラン産原油に制裁を科してきており、トランプ政権は2018年にイラン核合意を離脱して以降、同国産原油の販売を阻止してきた。トランプ氏の先月の制裁解除決定により解放された大量の原油は、米エネルギー情報局によると、1億4000万バレル相当で、世界全体の石油需要を約1日半満たせるほどの量だった。

しかし、1カ月にわたる一時的な制裁免除は厄介だった。この許可はイランが制裁対象の石油を売り、米国とその同志国に対する戦争資金を調達することを可能にした。さらにイランは国際指標であるブレント原油価格を数ドル上回るプレミアム価格で石油を販売し、莫大（ばくだい）な利益を上げていた。

ガソリン価格の急騰に対する怒りが、トランプ政権に戦争終結へ向かわせる圧力をかけ、数億バレルを放出したことが、一定の時間稼ぎになったのだろう。イランはいずれにせよ石油を売っていたため、制裁解除によって、販売先はイランの最大顧客である中国だけでなく、西側諸国にも広がった。

政権は戦争を遂行しながら原油価格を抑えるためのあらゆる手段を探ってきた。世界各地で緊急石油備蓄の歴史的放出を調整し、先月には数億バレル規模のロシア産原油に対する制裁も解除した。

いまトランプ氏は、戦争終結に向けてイランへの圧力を最大化するため、石油やガスの価格をさらに押し上げる危険を冒している。

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本稿はCNNのデービッド・ゴールドマン記者による分析記事です。