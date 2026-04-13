お肉大好き！元関脇・豊ノ島大樹さんと高田馬場「焼肉 はやみ」へ。元dancyu編集長・植野広生と名店で味わう「お肉とごはん」

元dancyu編集長・植野広生さんの焼肉の食べ方は「我慢と逃げ」？ゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。今回のゲストは元関脇の豊ノ島大樹さん。



2020年に引退、現在はタレントとしても活躍している。「お肉！お米！ご飯が進むお店」とリクエストを受け向かったのは、高田馬場にある「焼肉 はやみ」。



「お肉が一番。ごはんを食べている時に幸せを感じる」と幸せそうな顔をして話す豊ノ島さんと、極厚タンやハラミを植野流の食べ方で堪能した。

肉と酒を味わう「焼き肉 はやみ」

「人生で2度目くらい」と豊ノ島さんには、あまりなじみのない町だという、高田馬場。

駅から徒歩4分の場所にあるのが、2012年に開店した「焼肉 はやみ」。店内は全28席で、17時の開店から、常連客や予約の客であっという間に満席になる。

オーナーの定山善隆さん。名門・早稲田実業のOBで、店名の「はやみ」も母校、“早実（はやみ）”への愛着から名付けたという。

店の自慢は、脂の質にまで吟味を重ねた厳選部位の数々。それを水蒸気の力でふっくらと焼き上げるロースターでいただく。

美味しい肉と酒をゆったりと味わえる、豊ノ島さんのオーダーに合わせて植野さんが選んだ、とっておきの一軒だ。

植野流の食べ方は「我慢と逃げ」

「はやみ」の特徴は分厚い、厚切り肉。そうした肉は焼くのが難しいため、「分厚いのに限っては店側で焼いています」と定山さん。

普段焼き肉を食べるとき、豊ノ島さんは「まずタン塩、それからハラミ・ロース、最後ちょっとホルモンを」と、普段はオーソドックスな食べ方をしているという。

特に決めごとは作っていないという豊ノ島さんの食べ方に、植野さんは新たな提案。それは「我慢と逃げ」。

一番食べたいものをあえて我慢して、野菜やスープに逃げて「肉、食べたい」という欲求をためて、その気持ちが最高潮のときに食べる食べ方をオススメすると、豊ノ島さんは「逃げはよくない」と苦笑する。

料理を待っている間に、豊ノ島さんから聞いたのは相撲界の食にまつわるエピソード。

「出稽古に来ていた元小結の臥牙丸関に『今後ご飯連れてってくださいよ』って言われて。体重200キロあるので、どのくらい食べるんだと思って確認したら『一番食べた食事でステーキ7キロ食べます』と言われた。恥ずかしながらそれを言われて一回も連れて言ってないです。ビビっちゃった」

美味しく食べるために野菜で逃げ

一品目は、生のきゅうりに特製味噌を添えた「キューリ1本」と「混ぜナムル」。すでに植野流の食べ方がはじまり、「肉を食べたいところではありますが…まず我慢。あっさりしたきゅうりをかじって、肉を食べたい欲求をあげてください」と植野さん。

相撲界にも焼肉奉行がいるようで、ある日SNSに焼肉の画像をアップしたところ、豊ノ島さんいわく“焼肉奉行”の元大関豪栄道から「こんな焼き方じゃ、肉が泣いてます。全然ダメです」と連絡が来たと振り返った。

お肉とご飯をよりおいしく食べるために、「逃げのメニュー」の野菜を注文した植野さんが次にオーダーしたのは、自慢の「分厚い3点盛り（ヒレ・ハラミ・タン）」。

植野さんは「肉のおいしい調味料は焼き目だと思う」と語り、じっと焼き上がるのを待つ2人。豊ノ島さんは「うまぁあ！」と“逃げ”をはさんでから肉を食べるという、植野流の食べ方でおいしさをかみしめた。

豊ノ島さんは「結局焼肉って一番何かってハラミですよね」と話すと、植野さんも「ハラミはうまさのバランスの中心にある」と納得。

残る“我慢”は、たびたび口にしていた「白米」。しかし、その前に出てきたのが牛肉のスープを唐辛子などの調味料で味付けをした韓国料理ユッケジャンスープ。

植野さんなりの“逃げ”だったが、豊ノ島さんは「落ち着かせて、というよりも、これで白ごはんが食べたくなる」と笑い、植野さんも「それが狙い。“白飯食べたい”を盛り上げている」と話した。

くじにつられ！？相撲をはじめたきっかけ

各自好みの焼き方で、とろけるように柔らかい希少部位の肉カイノミを焼き、待ちに待ったご飯も登場。豊ノ島さんはカイノミをご飯にワンバウンドさせてから口へ。

「うまい」と見上げ「我慢したかいがありました」とにっこり。

「我慢したことで肉のうま味がわかる。いつもは我慢せずにすぐ食べていたんだな」と豊ノ島さん。

そして2人は「焼肉っていいですね」と笑い合った。

高知県で生まれ育った豊ノ島さんは、相撲をはじめた意外なきっかけを語った。

「地元で相撲を取る祭りがあって、実家が豆腐店で従業員の人から『お祭りのくじ引かしてあげるから、一緒にお祭り行こう！』って誘われて。そしたら相撲をやっていて、『相撲取ったらくじを引かせてあげるよ』と言われて、取ったら同級生に負けなかった。そこで声をかけられて、夢中になって。千代の富士・貴乃花の世代交代を見て、『将来、僕が貴花田を倒して引退させるんだ』っていうのが自分の夢だった」

いつも誰かを連れて行っていたが…

その後、2002年、18歳で時津風部屋に入門。25歳で関脇に昇進と相撲の才能を開花させた。

現役時代の食生活は「稽古が終わった時の昼はなるべく部屋で食べて、夜は若い衆が『誰にも誘われないのかな』と言うので、外に食べに行ってました。一人でご飯を食べられないので、誰か連れて行く」と豊ノ島さん。

ひとり飯ができなかったという豊ノ島さん。もし一人で行けていたら…と思うと「お会計が3分の1くらいになったな」とこぼした。

しかもケチと思われたらイヤだからとの理由で食べ放題ではなく、自分が好きな店に連れて行っていたそう。ただあとから聞いたのは、「食べ放題の方が気を使わなくていい」という話しでショックを受けたという。

タレント業に活躍の舞台を広げている豊ノ島さん。引退後もちゃんこ鍋を食べたくなるようで、先輩の元玉龍馬さんがやっている「どすこい酒場 龍馬」（押上）によく食べに行くと話した。

そんな豊ノ島さんは、「どんなものを食べてもやっぱり一番は母親の握ったおにぎり。これには勝てないです。もうずっと食べてないですけど、でもやっぱりそうなんですよね。塩加減も絶妙で」としみじみと語った。