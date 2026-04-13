元NHKアナウンサー武田真一（58）が13日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。京都府南丹市の小6男児が行方不明になっている事件で、府警が12日に同市内の山中を捜索して黒いスニーカーを発見したことについて、現状を解説した。

3月23日に通学する小学校から登校していないとの連絡を受けて父親が110番通報。25日に地元の警察が情報提供を呼びかけた。同29日に、男児の親族が学校から3キロ離れた山中でランリュックを発見した。24、25、28日の消防団の捜索では見つかっていなかった。

そんな進展を受けて武田は「3週間がたちますけど、まずリュックが見つかって、警察もさまざまな動きを見せています。そして、靴が見つかったということですけれども、現時点で言えるのは何かの可能性が殊更高まってと言うところまでは言えない状況」とした。続けて「あらゆる可能性を考えながら捜査が進んでいると思いますし、私たちも伝えていかなければならないと思っています」と結んだ。

同じくMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮も行方不明になっている男児を心配し「無事に戻ってきてくれることを祈るしかない」と話していた。