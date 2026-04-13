【最高オブ最高!】ポケモンとかわいい手芸モチーフのフィギュア、ビジュ公開 -「反則級にかわいい」「チルットおる!!!!!」とSNSで話題
リーメントから8月、かわいい手芸モチーフとポケモンのインテリアフィギュア「ポケモン Sweet Craft Collection」が登場。このほど、そのビジュアルが公式X (@rement_official)で公開されました!
「ポケモン Sweet Craft Collection」
こちらが「ポケモン Sweet Craft Collection」です。手芸用品の定番アイテム「ピンクッション」の上に、かわいいポケモンたちがのったポップなデザインで、どれも可愛らしい。
「ポケモン Sweet Craft Collection」
「ピカチュウ&デデンネ」「ロコン(アローラのすがた)」「モンジャラ&ジュペッタ」「ニンフィア」「チルット&ウールー」「イーブイ」の全6種がラインアップされており、SNSでは「反則級にかわいい」「皆さん見えてますか?デデンネがいます」「チルットおる!!!!!チルット!!!! しかも好きなウールーも一緒だ!」「当たりしかない」「最高オブ最高…!」といった声が寄せられています。
価格は1,540円。どの子が入っているかは、開けてからのお楽しみ!! 8月が待ち遠しいですね。
★画像初公開★【ポケモン Sweet Craft Collection】かわいい手芸モチーフとポケモンのインテリアフィギュア8月10日発売予定。全6種。1540円（税抜価格1400円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/QY3A5XfbVK- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) April 7, 2026
「ポケモン Sweet Craft Collection」
こちらが「ポケモン Sweet Craft Collection」です。手芸用品の定番アイテム「ピンクッション」の上に、かわいいポケモンたちがのったポップなデザインで、どれも可愛らしい。
「ピカチュウ&デデンネ」「ロコン(アローラのすがた)」「モンジャラ&ジュペッタ」「ニンフィア」「チルット&ウールー」「イーブイ」の全6種がラインアップされており、SNSでは「反則級にかわいい」「皆さん見えてますか?デデンネがいます」「チルットおる!!!!!チルット!!!! しかも好きなウールーも一緒だ!」「当たりしかない」「最高オブ最高…!」といった声が寄せられています。
価格は1,540円。どの子が入っているかは、開けてからのお楽しみ!! 8月が待ち遠しいですね。
★画像初公開★【ポケモン Sweet Craft Collection】かわいい手芸モチーフとポケモンのインテリアフィギュア8月10日発売予定。全6種。1540円（税抜価格1400円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/QY3A5XfbVK- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) April 7, 2026