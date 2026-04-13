ソニーが360立体音響に対応したサウンドバー「BRAVIA Theatre Bar 7」と、サブウーファー付属サウンドバー「BRAVIA Theatre Bar 5」、サブウーファーとリアスピーカーを備えたホームシアターシステム「BRAVIA Theatre System 6」を発売します。

上下のサウンド表現も可能

BRAVIA Theatre Bar 5 Image: SONY

BRAVIA Theatre System 6 Image: SONY

Theatre Bar 5はサブウーファー付属の3.1ch、Theatre System 6はサブウーファーとリアスピーカー付属の5.1ch構成になっています。

そして、今回注目すべきは、9基のスピーカーユニットを搭載したTheatre Bar 7です。こちらは高さ方向の表現を強化するイネーブルドスピーカーも搭載しており、ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping（サンロクマル スペーシャル サウンド マッピング）」に対応しています。

BRAVIA Theatre Bar 7 Image: SONY

つまり1本のサウンドバーで、前後左右だけでなく上下の音場まで表現可能にしており、映画館さながらのイマーシブなサウンド体験ができます。Disney+などで配信されているIMAX認証の家庭版「IMAX Enhanced」再生にも対応。部屋の環境や試聴位置に合わせて音を自動調整する機能も備え、映画やテレビ番組などが最適な音で楽しめます。

Image: SONY

サブウーファー2台の同時接続（デュアルサブウーファー）やオプションスピーカーの追加にも対応。拡張性の高さで、より本格的なホームシアターの構築が可能です。

全国のソニーストア（札幌・銀座・名古屋・大阪・福岡天神）にてBRAVIA Theatre Bar 7が先行展示されていますので、ソニー版立体音響の真価を体験したいという方はぜひ訪ねてみてください。

発売日はBRAVIA Theatre Bar 7およびTheatre Bar 5が4月25日、BRAVIA Theatre System 6が5月1日を予定。市場推定価格はTheatre Bar 7が11万円前後、Theatre Bar 5が5万円前後、Theatre System 6が11万円前後となっています。

Source: SONY