『ゴジラ‐0.0』ファーストティザー映像解禁までのカウントダウンまもなく開始
山崎貴監督が手掛ける「ゴジラ」新作映画『ゴジラ‐0.0』（ゴジラマイナスゼロ）より、ファーストティザー映像の解禁までのカウントダウンが、4月15日7時55分より開始される。
【動画】映画『ゴジラ‐1.0』ファーストティザー映像解禁へのカウントダウン開始――！
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。
山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ‐1.0』は、興行収入76．5億円を突破。さらには、アジア初となる第96回アカデミー賞（R）視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成し、まさに世界中で“ゴジラ”大旋風を巻き起こした。
2024年11月1日、ゴジラ新作映画の製作、および山崎貴が『ゴジラ‐1.0』に引き続き監督・脚本・VFXを務めることを発表。そして約1年後の2025年11月3日の“ゴジラの日”に新作ゴジラのタイトルが『ゴジラ‐0.0』であることが明かされていた。
山崎貴督が、現地時間4月14日午前9時（日本時間4月15日午前1時）に、アメリカ・ラスベガスのシーザーズ・パレスにて開催されるCinemaCon2026に登壇することが発表された。中でも大きな注目を集めたのは、『ゴジラ‐0.0』の最新映像がそのコンベンション内で上映されるというニュースだ。日本時間4月15日7時55分からYouTube東宝MOVIEチャンネルでのプレミア公開のカウントダウンが開始される。
映画『ゴジラ‐1.0』は、11月3日公開。
【動画】映画『ゴジラ‐1.0』ファーストティザー映像解禁へのカウントダウン開始――！
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。
山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ‐1.0』は、興行収入76．5億円を突破。さらには、アジア初となる第96回アカデミー賞（R）視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成し、まさに世界中で“ゴジラ”大旋風を巻き起こした。
山崎貴督が、現地時間4月14日午前9時（日本時間4月15日午前1時）に、アメリカ・ラスベガスのシーザーズ・パレスにて開催されるCinemaCon2026に登壇することが発表された。中でも大きな注目を集めたのは、『ゴジラ‐0.0』の最新映像がそのコンベンション内で上映されるというニュースだ。日本時間4月15日7時55分からYouTube東宝MOVIEチャンネルでのプレミア公開のカウントダウンが開始される。
映画『ゴジラ‐1.0』は、11月3日公開。