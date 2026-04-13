NEMOPHILA、ツアーセミファイナルで熱演 “五臓”の世界観を体現した濃密ステージ
NEMOPHILAが11日、初のセルフプロデュースEP『五臓-GOZO-』を引っさげた全国8ヶ所のツアー『NEMOPHILA 1st EP 五臓-GOZO- Release Tour 2026「上弦」』のセミファイナルを、東京・恵比寿LIQUIDROOMで行った。
【写真】「それはチカンです」NEMOPHILA・mayuが訴えた投稿
SEを背に、むらたたむ（Dr）、ハラグチサン（Ba）、葉月（Gt）、mayu（Vo）の順でステージに登場。1曲目はmayuのハイトーンと葉月のギターが唸りを上げる骨太なモダンメタル曲「鬼灯」。続いてEPから、瞬発力のあるテクニカルなフレーズが聴きどころの「開花宣言」、むらたたむのビートが冴える「ZEN」へとつなぎ、ハイテンションなステージの幕を開けた。
MCではmayuが「東京がホームタウンのNEMOPHILAです。ソールドアウトありがとうございます！五臓ツアー、1曲1曲噛みしめてやります。楽しんでください！」と語り、“和”の要素を取り入れた「OIRAN」、オリエンタルな要素を含んだラウドロックが会場に躍動感をもたらした「OSKR」、さらにEPから「VS EGO:」、ラウドロックの王道かつキャッチーなサビが印象的な「Oblivious」と続く。
そして、重厚感のある「徒花-ADABANA-」、さらにEPから民族的な要素を取り入れた「namas」を披露。メタルコアを掘り下げた「BRAINWASH」では、鬼気迫る演奏とmayuの熱いスクリームがオーディエンスを刺激した。
中盤ではMCを挟み、mayuがギター＆ボーカルスタイルで「Life」を披露。ベースソロを淡々と妖しく弾くハラグチサン、mayuがバッキングを刻み熱く歌い上げる「ALIVE」「Burn It」と、フロアの熱量を上げていった。
「私たちが発信した音楽が、こうしてみんなに受け取ってもらえてうれしいし、この景色が見れてすごくうれしいです」とmayuが語ると、終盤は「A Ray Of Light」から怒涛の6曲連続パフォーマンスへ。そしてアンコールの「アナタダレ」「VS:EGO」で幕を閉じた。
NEMOPHILAの硬派でありながらも華やかなステージ。メンバーの個性とスキルがさらに凄みを増した公演となった。
【写真】「それはチカンです」NEMOPHILA・mayuが訴えた投稿
SEを背に、むらたたむ（Dr）、ハラグチサン（Ba）、葉月（Gt）、mayu（Vo）の順でステージに登場。1曲目はmayuのハイトーンと葉月のギターが唸りを上げる骨太なモダンメタル曲「鬼灯」。続いてEPから、瞬発力のあるテクニカルなフレーズが聴きどころの「開花宣言」、むらたたむのビートが冴える「ZEN」へとつなぎ、ハイテンションなステージの幕を開けた。
そして、重厚感のある「徒花-ADABANA-」、さらにEPから民族的な要素を取り入れた「namas」を披露。メタルコアを掘り下げた「BRAINWASH」では、鬼気迫る演奏とmayuの熱いスクリームがオーディエンスを刺激した。
中盤ではMCを挟み、mayuがギター＆ボーカルスタイルで「Life」を披露。ベースソロを淡々と妖しく弾くハラグチサン、mayuがバッキングを刻み熱く歌い上げる「ALIVE」「Burn It」と、フロアの熱量を上げていった。
「私たちが発信した音楽が、こうしてみんなに受け取ってもらえてうれしいし、この景色が見れてすごくうれしいです」とmayuが語ると、終盤は「A Ray Of Light」から怒涛の6曲連続パフォーマンスへ。そしてアンコールの「アナタダレ」「VS:EGO」で幕を閉じた。
NEMOPHILAの硬派でありながらも華やかなステージ。メンバーの個性とスキルがさらに凄みを増した公演となった。