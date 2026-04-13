WRC（世界ラリー選手権）の第4戦ラリー・クロアチアが12日まで行われ、日本人の勝田貴元が劇的な大逆転で2大会連続の優勝を飾った。中継の冒頭では、3月21日に開催されたレッドブル主催イベントの様子が紹介され、F1の角田裕毅を助手席に乗せた勝田の超絶技にファンから反響が集まった。

【映像】夢のコラボで超絶ドリフト（実際の様子）

ドリフトと音楽ライヴをジョイントさせたナイトパーティー『Red Bull Tokyo Drift 2026』では、ショップやプロ、一般オーナーなど総勢約500台のチューニングカーが集合し、ドリフト、WRC、F1のプロドライバーたちが、ドリフトパフォーマンスを披露した。

WRC界からは、先日のサファリ・ラリー・ケニアで初優勝し、現在クロアチア・ラリーに出場している日本人ドライバーの勝田貴元がGRヤリス ラリー1に乗って登場。公道世界一の速さを誇るWRCマシンで、ハイスピードかつ豪快なドリフトを見せつけ、「たくさんのファンの前で走れて良かった」とコメントを残している。

圧巻ドリフト＆夢のコラボにファン熱狂

そしてさらにファンを熱狂させたのは、勝田が操るマシンの助手席に、F1ドライバーの角田裕毅が乗っていたことだ。角田は現在レッドブルのリザーブドライバーだが、WRCとF1の日本人トップドライバーが交流する姿に、会場は大盛り上がりとなった。走行後に角田は、「勝田選手は昔から知っていて、尊敬しています。近くに住んでいるので、欧州へ帰ったらまた会おうと伝えました」と語っている。

ネットの視聴者からは「角田も助手席乗ってたね」「動画見たけどすごい車グルグル回してたね」「回る回る」「すげえ映像」「ケニアのすぐ後だしファンは盛り上がっただろうな」など、熱狂のコメントが寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）